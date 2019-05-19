Узбекистан получит павильон ВДНХ бессрочное пользование

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в на форума выпускников МГИМО в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мне кажется очень символическим жестом нашего президента, что этот павильон будет передан в бессрочное пользование Республике Узбекистан для презентаций лучших достижений страны", - сказал Мединский.

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ. Сейчас там завершается реставрация.

© Sputnik / Владимир Астапкович Узбекистан намерен вернуть себе павильон на ВДНХ в Москве

Министр культуры выразил надежду, что уже в ближайшее время в Москве появится еще одна частичка Узбекистана.

В мероприятии принимает участие 450 делегатов из 32 стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.