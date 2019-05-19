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Павильон №66 Культура (Узбекская ССР), построенный в 1954 году, на территории ВДНХ

Узбекистан получит павильон ВДНХ бессрочное пользование

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Сейчас там завершается реставрация.

ТАШКЕНТ, 19 мая - Sputnik. Павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование. Об этом заявил министр культуры РФ Владимир Мединский в на форума выпускников МГИМО в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

"Мне кажется очень символическим жестом нашего президента, что этот павильон будет передан в бессрочное пользование Республике Узбекистан для презентаций лучших достижений страны", - сказал Мединский.

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ. Сейчас там завершается реставрация.

Павильон №66 Культура (Узбекская ССР) на территории ВДНХ
© Sputnik / Владимир Астапкович
Узбекистан намерен вернуть себе павильон на ВДНХ в Москве

Министр культуры выразил надежду, что уже в ближайшее время в Москве появится еще одна частичка Узбекистана.

В мероприятии принимает участие 450 делегатов из 32 стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поблагодарил Шавката Мирзиёева и всех узбекистанских коллег за помощь и участие в подготовке форума.

Теги:
Узбекская культура, Культура, Узбекистан, ВДНХ, ВДНХ



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