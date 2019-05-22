Узбекистанцы будут развивать культурные проекты после визита в Петербург

Журналист и искусствовед из Ташкента представили Узбекистан на форуме в Санкт-Петербурге.

ТАШКЕНТ, 22 мая - Sputnik, Марина Чернышова-Мельник. В период с 16 по 22 мая 2019 года в Санкт-Петербурге проходил XII Форум молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье".

Его организовал Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга при поддержке Министерства иностранных дел РФ. Участники Форума – молодые активисты из числа российских соотечественников, проживающих за рубежом. Они приехали в Северную столицу ради новых знаний, опыта, знакомств и, конечно же, атмосферы города-музея.

Узбекистан представляли два участника – журналист и искусствовед.

Sputnik Узбекистан побывал на Форуме и познакомился с активной молодежью.

Встречи деловые и для души

Участниками Форума соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье" стали соотечественники из 45 стран: Белоруссии, Эстонии, Финляндии, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Италии, Португалии, Мальты, Аргентины, Канады, Австралии, Китая и др. Приехали гости из всех центральноазиатских республик, кроме Туркмении. Всего участников получилось 79 человек (по 2-5 от каждой страны).

На торжественном открытии Форума в Историческом парке "Россия – Моя История", где собрались делегаты, их приветствовали официальные лица – представители Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга, Министерства иностранных дел РФ и фонда "Русский мир".

Они рассказали о своей работе с соотечественниками и пригласили молодежь участвовать в будущих интернациональных мероприятиях. Большинство участников Форума рассказали, что для них, как представителей русского зарубежья, это возможность не только повысить квалификацию, но и почувствовать духовную взаимосвязь с Россией, окунуться в атмосферу русского языка, литература и истории.

Участники выразили особый интерес к теме волонтерства, проведению тренингов для молодых соотечественников в рамках Дней Санкт-Петербурга за рубежом, решению визового вопроса для членов семей соотечественников, направление педагогов русского языка для проведения языковых курсов. После обмена мнениями в парке прозвучал гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра в исполнении Государственного академического оркестра имени В. В. Андреева.

В последующие дни участники Форума разделились на три секции: "Искусствоведение", "Лидерство" и "СМИ". Первая группа изучала тему современного искусства в ракурсе потребительского рынка, посещала петербургские театры и художественные галереи. Участники секции "Лидерство" провели время на тренингах под руководством ведущих маркетологов и бизнес-тренеров Санкт-Петербурга. Работники зарубежных русскоязычных СМИ посетили офисы ведущих информагентств и телеканалов Санкт-Петербурга.

Одним из самых эмоциональных событий Форума "Русское зарубежье" стала реконструкция, посвященная 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. А еще молодежь презентовала свои стартап-проекты и узнала о проектах, которым требуются единомышленники за рубежом.

Журналистика и культура солнечной республики

Андрей Тешаев – журналист из Узбекистана. Он главный редактор агентства новостей "Подробно.uz" – частного СМИ, которое работает на информационном рынке страны уже 10 лет. Издание освещает события в Узбекистане в сферах политики, экономики, культуры, спорта, туризма, а также мировые новости. На форуме "Русское зарубежье" молодой человек участвовал в секции "СМИ".

"Было много интересных лекций о развитии нашего ремесла, особенно понравилась тема конвергентной журналистики – очень актуальное направление. Примечательно и то, что бумажные СМИ сегодня не уступают интернет-изданиям. Алексей Блинов, главный редактор газеты "Панорама ТВ", которая посвящена миру телевидения Петербурга, показал это на своем примере. Его газета уже 26 лет каждую неделю выходит сотнями тысяч тиражей. Конечно, конкуренция жесткая, но бумага выдерживает", – рассказывает Тешаев.

Он подчеркнул, что завел на Форуме полезные контакты и, возможно, скоро реализует совместные проекты с коллегами из медиа-мира. Также журналист в восторге от города, в котором оказался впервые.

"Здесь на каждом шагу история, старинные здания, аура непередаваема. Тем более для неискушенного путешественника", – говорит Андрей.

Второй участник, представивший республику на Форуме – Ленур Абдулганиев, руководитель "Культурного центра крымских татар Узбекистана". Данная организация расположена в Ташкенте и помогает укреплять культурно-исторические связи между узбекским и крымско-татарским народами. Центр существует с 1997 года.

В нем часто проводятся мероприятия, посвященные жизни и творчеству крымско-татарских деятелей культуры Узбекистана: писателей Шамиля Алядина, Чекеза-Али, Нузета Умерова, Куртнезира, скульптора Айдера Алиева, художника-гобелиста Мустафы Чурлу, композиторов Ягъи Шерфетдинова, Эде¬ма Налбантова, Ильяса Бахшиша и других. Есть и кружки родного языка, танцев, вечера национальной культуры, музыки и поэзии крымских татар, а также концерты творческой молодежи, встречи с художниками.

Sputnik Ленур Абдулганиев

"Вместе с "Россотрудничеством" мы участвуем во всех крупных праздниках. Из недавних – День Победы, бессмертные полки в столице и регионах", – рассказал Абдулганиев.

На Форуме молодой человек участвовал в секции "Искусствоведение", больше всему ему понравились лекции о театральном искусстве, которое ему очень близко. С учетом опыта, полученного в Петербурге, как знать, может, в будущем Ленур привезет свою целевую аудиторию для знакомства с местной диаспорой крымских татар.

Русский мир без границ

В последний день Форума молодежных организаций российских соотечественников и зарубежных русскоязычных СМИ "Русское зарубежье" участники и организаторы собрались в "Доме журналиста" на прощальный капустник.

Организаторы поздравили всех собравшихся с завершением.

"Надеюсь, что участие в форуме стимулировало ваш личностный и профессиональный рост. Благодаря этому мероприятию связи Петербурга с русским миром за рубежом неизменно укрепляются и расширяются. Будем работать в этом направлении и дальше", – отметил председатель Комитета по внешним связям.

Представители молодежных организаций выразили готовность участвовать в совместных международных проектах, посвященных единению народов.

Соотечественники продекларировали со сцены специально подготовленные авторские стихи о Санкт-Петербурге и Форуме, исполнили песни на русском языке, юмористические зарисовки в жанре пантомимы. Завершилась церемония закрытия совместным душевным исполнением песни "Этот город" и торжественным вручением сертификатов и памятных подарков всем участникам.