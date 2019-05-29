В День защиты детей в Узбекистане пройдет фестиваль "Болалигим" и "Холи"

За два дня дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, а родители повеселиться на празднике "Холи".

ТАШКЕНТ, 29 мая - Sputnik. В эти выходные в ТРЦ Atlas Чиланзар, в честь Дня защиты детей, пройдет фестиваль "Болалигим", сообщает "Афиша.уз".

Для детей будет организовано благотворительное мероприятие со специальной развлекательно-познавательной программой.

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За два дня дети смогут принять участие в творческих мастер-классах по гончарному мастерству, твистингу, танцам, ментальной арифметике, робототехнике и другим направлениям.

Для взрослых тоже будет развлечение - яркий фестиваль красок Холи. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться по ссылкам: 1 июня и 2 июня.

"Болалигим" направлен на привлечение внимания родителей к развитию скрытых талантов подрастающего поколения.

День защиты детей – один из самых старых международных праздников, он отмечается с 1950-х годов. Смысл даты – напомнить обществу о правах несовершеннолетних на жизнь и свободу.