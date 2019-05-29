Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию "Оскар"

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекский оскаровский комитет был зарегистрирован американской киноакадемией, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.
Теперь кинематографисты страны могут принимать участие в самой престижной кинопремии мира.
Оскаровский комитет Узбекистана был создан по инициативе Союза молодежи Узбекистана.
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В бижайшем будущем пройдет встреча, где будут представлены члены комитета и озвучены основные критерии по выдвижению фильмов на "Оскар".
Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира, куда теперь к ним присоединился и Узбекистан.