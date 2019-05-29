Кинематографисты из Узбекистана смогут принять участие уже в следующем году.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Узбекский оскаровский комитет был зарегистрирован американской киноакадемией, сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана.

Теперь кинематографисты страны могут принимать участие в самой престижной кинопремии мира.

Пресс-служба Национальной кинокомиссии Узбекистана Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию "Оскар"

Оскаровский комитет Узбекистана был создан по инициативе Союза молодежи Узбекистана.

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В бижайшем будущем пройдет встреча, где будут представлены члены комитета и озвучены основные критерии по выдвижению фильмов на "Оскар".

Уже в этом году Оскаровский комитет Узбекистана выдвинет фильм в номинации "Самый лучший международный художественный фильм" на 92-ой церемонию награждения премии, которая пройдет 9 февраля 2020 года в городе Лос-Анджелесе в знаменитом театре "Dolby".

Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира, куда теперь к ним присоединился и Узбекистан.