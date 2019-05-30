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Памятник А. С. Пушкину

Узбекистанцы показали свою любовь к Пушкину и Ахматовой

© Sputnik / Владимир Астапкович
Культура
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На конкурсе чтецов школьники и студенты прочитали стихи А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой, а также возложили цветы к портретам российских поэтов.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. В столице Узбекистана состоялся 2-й открытый конкурс "Заветная лира" чтецов произведений А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой, сообщает корреспондент Sputnik.

Мероприятие было посвящено 220-летию Александра Сергеевича и 130-летию Анны Андреевны. Организатором выступил Молодежный поэтический клуб "Заветная лира" при Наманганском государственном университете.

Конкурс чтецов Заветная лира
Пресс-служба Наманганского государственного университета
Конкурс чтецов "Заветная лира"

Отборочный тур юных чтецов проходил с 22 по 27 апреля на базе кафедры русского языка и литературы Наманганского университета, а также ряда других образовательных учреждений наманганской области. Из 400 любителей поэзии путевку в финал получили 36 человек.

Участников разделили на три конкурсные группы: группу школьников, "ахматовскую" и "пушкинскую". Перед началом состязания участники возложили цветы к портретам великих российских поэтов.

Конкурс чтецов Заветная лира
Пресс-служба Наманганского государственного университета
Конкурс чтецов "Заветная лира"

Жюри оценивали сценические способности конкурсантов, выразительность чтения и мастерство исполнения. Немаловажным критерием стало и то, какое произведение выбрал участник. Как отметили организаторы, праздник поэзии совпал со временем, когда в стране развернулось движение по реализации задач, выдвинутых в "Пяти инициативах" Президента.

Ранее Шавкат Мирзиеев назвал повышение уровня духовности молодежи одной из важнейших задач. Так, конкурс послужил приобщению подрастающего поколения к великим источникам человеческой духовности.

Помимо стихов, в антрактах зрителей ожидали юмористические выступления, песни и мелодии пушкинских времен, а также современная музыка в исполнении членов Клуба и даже цыганские пляски, которые так любил Александр Пушкин.

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Анна Ахматова, Александр Пушкин, поэзия



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