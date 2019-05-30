Шокир Холиков: историю для Каннского фестиваля я придумал в кишлаке

Sputnik, Лев Рыжков.

Тяжелая тема и светлые краски

Сразу надо сказать, что ENTRE 2 Marches не является частью официальной конкурсной программы Канн. Этот своего рода фестиваль в фестивале посвящен проблемам людей с ограниченными возможностями.

Проблема на самом деле очень тяжелая – рассказать о жизни инвалидов без надрыва и пафоса. Поэтому победить именно на этом фестивале труднее, чем в основном конкурсе. Там, в общем-то, битва идет совсем на другом поле и совсем другим оружием. А тут малейшая фальшь смертельна. Фальшь убивает сочувствие к беспомощным людям.

Двадцатисемилетнему узбекскому кинематографисту удалось и взять чистую повествовательную ноту, и удержать интерес зрителя. Фильм о страданиях парализованного старика на самом деле очень оптимистичный, рассказывающий о красоте жизни, о примирении героя с миром.

Посмотрев фильм, скажу: не случайно узбекская короткометражка обошла в фестивальной гонке фильмы из России, Франции, Италии, Израиля, США, Мексики, Турции, Ирака, Ирана.

На почти реальных событиях

"Я родился в 1992 году в Сурхандарьинской области, - рассказал Sputnik Шокир Холиков. - Когда мне было 15 лет, переехал в Ташкент. В прошлом году закончил учебу в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. "Чай" - это моя дипломная работа и третий фильм в официальной фильмографии. У меня есть еще два коротких метра. Первый фильм назывался "Они нас не поймут", второй – "Дилемма".

Первый же фильм молодого режиссера участвовал в пятнадцати кинофестивалях и получил шесть призов. Но "Чай" превзошел успех дебютной картины. Его уже показали более, чем на тридцати фестивалях. И на пятнадцати из них он получил призы.

"Тема людей с ограниченными возможностями для меня не новая, - признается Холиков. - Мне интересна их жизнь. В первом фильме «Они нас не поймут» я рассказывал о проблемах глухонемых. А "Чай" почти полностью основан на реальных событиях. У моего отца был сахарный диабет, ему ампутировали ногу. Так что такой фильм я хотел снять еще и из-за своей семейной истории".

© Facrbook / Шокир Холиқов Шокир Холиков со своим наставником Махкам Мухамедовым

Сценарий фильма писался очень долго.

"Я думал три-четыре месяца, шесть или семь раз переписывал всю историю, - рассказывает Шокир Холиков. – Постоянно советовался со своим наставником Махкам ака Мухамедовым. В окончательном виде сценарий сложился после моей поездки в один из кишлаков. В комнате, где жила бабуля (по счастью, здоровая), я вдруг увидел на подоконнике стеклянную банку с холодным чаем. И подумал: а смог бы до нее дотянуться больной, неходячий человек? Эта банка и дала толчок истории".

С Абдурахманом Юсуфалиевым, исполнителем роли старика режиссеру очень повезло.

© Facebook / Шокир Холиқов Фильм "Чай" на большом экране.

"Абдурахман – профессиональный актер, - говорит Холиков. - Сначала он играл в театре, а сейчас его стали приглашать в кино. Я почти не объяснял ему, как нужно играть. Он сам хорошо вошел в образ. За этот фильм Абдурахман получал призы как лучший актер на фестивалях в Кыргызстане и Индии. Самое интересное, что в профессию Юсуфалиев пришел после пятидесяти лет. И оказался востребованным".

В творческих планах молодого режиссера – еще одна короткометражка. А затем он снимет полнометражную драму из современной жизни. "Это будет фильм об одиночестве в большом городе, - рассказывает Шокир. – Человек узнает, что он скоро умрет. И вдруг понимает, что его некому будет похоронить. И он начинает искать того, кто отправит его в последний путь…"