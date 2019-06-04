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Милана Пак

Узбекистанка Милана Пак заняла третье место на "Детской Новой волне"

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Культура
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Теперь Милана Пак отправится на "Детское Евровидение-2019".

ТАШКЕНТ, 4 июн - Sputnik. Узбекистанка Милана Пак заняла третье место в конкурсе молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна", сообщается на официальном сайте.

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Публикация от milana pak (@milana__pak_official)

Первое место заняли сразу два участника: Алиса Голомысова и Денберел Ооржак из России. Этим детям снимут клип.

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Публикация от milana pak (@milana__pak_official)

Второе место занял Ярослав Соколиков из Беларуси, которому досталось создание и запись песни в студии. Наконец, узбекистанке Милане Пак за третье место полагается поездка на "Детское Евровидение-2019".

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В жюри были такие артисты, как Лев Лещенко, Юлианна Караулова, Олег Газманов, Николай Басков, Юлия Савичева и Игорь Крутой.

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Публикация от milana pak (@milana__pak_official)

Напомним, Милана Пак учится в музыкальной школе и детской студии хореографии в Ташкенте, увлекается рукоделием, лепит из глины, делает оригами и хочет стать врачом. Она стала победительницей детского вокального телевизионного конкурса "Юлдузча", который называли узбекским вариантом "Голоса.Дети". 

В ходе слепых прослушиваний на проекте "Голос.Дети" школьница исполнила песню Stone Cold американской певицы Деми Ловато. Все судьи были в восторге, а Дима Билан в какой-то момент просто вскочил с места и стал подпевать и пританцовывать вместе с Миланой.

Теги:
Узбекистан, узбекистанка, Новая волна, Новая волна, музыкальный конкурс, музыкант, музыка, Милана Пак



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