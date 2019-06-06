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Юбилей игры Tetris

Юбилей игры Tetris: самое интересное фото и видео в сети

© YouTube / Egoraptor
Культура
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Легендарная игра от советских разработчиков отмечает сегодня 35 лет с момента создания. Sputnik расскажет, как "Тетрис" помнят во всем мире по сей день.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Самая первая версия известной головоломки появилась на свет 35 лет назад.

За эти годы "Тетрис" образовал вокруг себя целый культ из почитателей и поклонников, которые регулярно делают в своем творчестве отсылки к эпохальной видеоигре.

Советское прошлое

Одним из создателей игры является Алексей Пажитнов. "Тетрис" не был первой игрой Пажитнова — до 1984 года, по его словам, он успел сделать еще несколько видеоигр.

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Публикация от +++ Harold Harman +++ (@harold_harman)

Такой популярный и такой простой
Одна из причин популярности этой игры - простота. Но порой она обманчива. Неспроста до сих пор по "Тетрису" проводятся международные турниры. Даже этот "старичок" занял достойное место на арене киберспорта. 

Многие игроки давно заметили еще одно главное достоинство игры - она действительно расслабляет. Методичное заполнение пустых клеток различными геометрическими фигурами разгружает мозг и дает ощущение порядка в голове. Поэтому во многих видео, которые призваны дарить покой используют элементы из этой игры, дополняя компьютерной графикой и умиротворяющей музыкой.

Tetris в реальной жизни 

Естественно, игра давно вышла за грани компьютерного мира. Дизайн такого конструктора очень прост и многие пытаются перенести ее в реальный мир и соревноваться в строительстве уже вместе с друзьями.

Выходит довольно забавно:

А как насчет того, чтобы самому стать одной из деталей "Тетриса"? И вместе с единомышленниками ловить удивленные взгляды ничего не понимающих прохожих? Легко. Несколько молодых людей решили именно таким образом перенести игру в жизнь. Друзья стараются "дополнить" деталями все окружающие объекты города.

Tetris vs Pacman

Ну и конечно, "Тетрис" не мог не сойтись с другой популярной игрой. В этом фан-видео один из самых известных персонажей видеоигр Pacman попадает прямо на игровую строительную прощадку Tetris.

Заветная деталь

 Длинный блок в виде палки, который часто помогает в трудных ситуациях, носит имя "Герой", что логично. Многие фанаты игры посвящают именно ему свои творческие работы. Он самый желанный и нужный в "Тетрисе".

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Публикация от ⚜️ (@lucio_card)

У этого блока есть даже свой музыкальный анимационный клип, который покорил сотни тысяч пользователей. Там он представлен "крутым парнем", который всегда придет на помощь, если это будет необходимо. В этом клипе есть даже доля драмы.
Легенда
Прошло уже 35 лет, а "Тетрис" с годами не теряет свою популярность. Созданы миллионы вариантов, дизайнерских решений для этой игры. За это время фигуры падали друг на друга и в древнем Египте, и в космосе, и в параллельных вселенных. Он не боролся за звание самого популярного, разве что только поначалу. Но был и остается в сердцах в сердцах фанатов легендой.
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Публикация от Rene Dinwiddie (@super.mario.bunneh)

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