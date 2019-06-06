Юбилей игры Tetris: самое интересное фото и видео в сети

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Самая первая версия известной головоломки появилась на свет 35 лет назад.
За эти годы "Тетрис" образовал вокруг себя целый культ из почитателей и поклонников, которые регулярно делают в своем творчестве отсылки к эпохальной видеоигре.
Советское прошлое
Одним из создателей игры является Алексей Пажитнов. "Тетрис" не был первой игрой Пажитнова — до 1984 года, по его словам, он успел сделать еще несколько видеоигр.
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Grand Finals Classic Tetris World Championship starting now https://t.co/FOdIyZODZr pic.twitter.com/nHhXSyU3Xw— Wario64 (@Wario64) 21 октября 2018 г.
Многие игроки давно заметили еще одно главное достоинство игры - она действительно расслабляет. Методичное заполнение пустых клеток различными геометрическими фигурами разгружает мозг и дает ощущение порядка в голове. Поэтому во многих видео, которые призваны дарить покой используют элементы из этой игры, дополняя компьютерной графикой и умиротворяющей музыкой.
Tetris в реальной жизни
Естественно, игра давно вышла за грани компьютерного мира. Дизайн такого конструктора очень прост и многие пытаются перенести ее в реальный мир и соревноваться в строительстве уже вместе с друзьями.
Выходит довольно забавно:
А как насчет того, чтобы самому стать одной из деталей "Тетриса"? И вместе с единомышленниками ловить удивленные взгляды ничего не понимающих прохожих? Легко. Несколько молодых людей решили именно таким образом перенести игру в жизнь. Друзья стараются "дополнить" деталями все окружающие объекты города.
Tetris vs Pacman
Ну и конечно, "Тетрис" не мог не сойтись с другой популярной игрой. В этом фан-видео один из самых известных персонажей видеоигр Pacman попадает прямо на игровую строительную прощадку Tetris.
Заветная деталь
Длинный блок в виде палки, который часто помогает в трудных ситуациях, носит имя "Герой", что логично. Многие фанаты игры посвящают именно ему свои творческие работы. Он самый желанный и нужный в "Тетрисе".
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