Юбилей игры Tetris: самое интересное фото и видео в сети

Легендарная игра от советских разработчиков отмечает сегодня 35 лет с момента создания. Sputnik расскажет, как "Тетрис" помнят во всем мире по сей день.

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Самая первая версия известной головоломки появилась на свет 35 лет назад.

За эти годы "Тетрис" образовал вокруг себя целый культ из почитателей и поклонников, которые регулярно делают в своем творчестве отсылки к эпохальной видеоигре.

Советское прошлое

Одним из создателей игры является Алексей Пажитнов. "Тетрис" не был первой игрой Пажитнова — до 1984 года, по его словам, он успел сделать еще несколько видеоигр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от +++ Harold Harman +++ (@harold_harman) 6 Июн 2019 в 2:34 PDT

Такой популярный и такой простой

Одна из причин популярности этой игры - простота. Но порой она обманчива. Неспроста до сих пор по "Тетрису" проводятся международные турниры. Даже этот "старичок" занял достойное место на арене киберспорта.