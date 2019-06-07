Сервиз за победу в Каннах: "Узбеккино" поздравили Шокира Холикова

Режиссер уже удалил пост с фотографией, однако СМИ помнят все.

ТАШКЕНТ, 7 июн - Sputnik. Узбекский режиссер Шокир Холиков, который Гран-при на 72-м международном Каннском фестивале, в награду за свои успехи получил получил подарок от "Узбеккино" - чайный сервиз, сообщает Repost.uz.

Издание пишет, что режиссер выложил фотографию в своем Facebook, однако на данным момент его пост удален.

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"Будем надеяться, что "Узбеккино" не ограничивается одним только сервизом, и вскоре дадут ему полный метр. Думаю, Шокир всем доказал, что он режиссер, который справится с этой задачей", - рассказал изданию режиссер Сарвар Каримов.

Напомним, фильм молодого узбекского режиссера Шокира Холикова под названием "Чай" получила Гран-при на фестивале короткометражных фильмов ENTRE 2 Marches, прошедшем в рамках 72-го Международного Каннского кинофестиваля.

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Холиков - выпускник Государственного института искусств и культуры Узбекистана, а лента "Чай" является его дипломной работой.

Картина молодого режиссера не только удостоилась призовых мест на прошедших в Узбекистане международном кинофестивале PROlogue и молодежном творческом конкурсе "Изхор", но и завоевала всемирное признание на международных кинофестивалях, прошедших в Македонии, России, Индии, Казахстане, Кыргызстане и других странах.

Короткометражный фильм "Чай" рассказывает зрителю о важности глубокого осознания таких ценностей, как человечность, милосердие и уважение к пожилым людям.