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Как реставрируют павильон Узбекистана на ВДНХ - видео

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Культура
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Руководитель реставрационной мастерской поражен работой узбекских профессионалов.

ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. Павильон ВДНХ № 66 превращают в настоящее произведение искусства, сообщает телеканал МИР 24

Руководитель реставрационной мастерской Роман Новиков рассказал, что уникальный орнамент на дверях здания повторить практически невозможно. Еще в середине двадцатого века он был вырезан двумя мастерами из Узбекистана.

"Таким дверям нет аналогов. Слишком сложная и объемная резьба с традиционными узбекскими мотивами" - сказал Новиков.

Команда реставраторов работала над ними более 3 месяцев. Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.

Как заявляется, весь павильон будет восстановлен в первозданном виде. Новая жизнь для павильона "Узбекистан" должна начаться уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование. 

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.

 

 

 

Теги:
Москва, Узбекистан, Узбекистан, архитектурное наследие, архитектура, Узбекская культура, Культура, ВДНХ, ВДНХ



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