Фильм Юсупа Разыкова о матерях заставил "Кинотавр" плакать

Sputnik, Лев Рыжков

Позвоните маме!

Фильм "Керосин" произвел на зрителей фестиваля сильнейшее впечатление. Отмечали потрясающую актерскую игру, оригинальный, свежий киноязык, прекрасную драматургию. Многие посмотревшие просто плакали. Притом, не простые зрители, а профессионалы, которых трудно разжалобить.

"Я совершенно ошарашен! Керосин Юсуп Разыкова! – написал в своем аккаунте в FB режиссер Дмитрий Федоров. - Я не понимаю, как такое возможно. Каждый кадр! Сценарий! Мысль! Актриса! Все актеры - Боги! Юсуп, ты сказал мне сегодня, что ты сам плакал в финале, как и я. Я не видел ничего более потрясающего про Россию, чем кино этого узбека!" (орфография и пунктуация сохранены).

Sergey Kulikov, [19.06.19 19:35]

Сам виновник торжества в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан скромно признался, что хороших отзывов действительно было много.

"Нам с самого начала предрекали главную премию. Но я не верил, что это случится, потому что жюри фестиваля всегда принимает неожиданные решения. Но суть не в этом. Я очень рад, что картина полюбилась, что ее приняли. Это очень важно и круто. Фильм посвящен нашим матерям. Я хотел, чтобы по окончании фильма первое, что бы сделал зритель, выйдя из зала, - это позвонил своей матери", — сказал Разыков.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Режиссер Юсуп Разыков на Звездной дорожке перед церемонией закрытия 30-го Открытого фестиваля российского кино "Кинотавр".

В "Керосине" две сюжетные линии. Одна рассказывает о пожилой одинокой женщине, которая живет в глухой деревне. Электричество отключилось, а топить печь бабушка боится – она помнит, как от упавшей свечки сгорела дотла целая деревня. В итоге она решает оживить старую керосиновую лампу. Но где взять для нее керосин?

"Раньше керосиновые лампы были в каждом доме, но потом вышли из обихода, - поясняет Юсуп Разыков. – Керосин стало очень сложно купить. И, конечно, он стал очень дорог".

Поросенок сыграл замечательно

Вторая сюжетная линия связана с покойным мужем женщины – водителем-дальнобойщиком. Он является своей вдове во сне и дает странные указания: то устроить кафе для дальнобойщиков, то срочно завести в доме поросенка. Следуя этим советам героиня разыскивает не только керосин, но и питомца.

Съемки картины проходили в Ярославской области. Примечательно, что там же снимался предыдущий фильм Разыкова "Турецкое седло". Вполне возможно, что в этом же регионе будет вестись работа и над следующим проектом режиссера.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Сценарист и режиссер Юсуп Разыков, актеры Елена Сусанина и Валерий Маслов (слева направо) на 30-м Открытом фестивале российского кино "Кинотавр".

"Очень непросто оказалось найти и подходящего поросенка, и кормящую свинью, — вспоминает Разыков. — У нас были две сцены, похожие на "Свинарку и пастуха" Ивана Пырьева. Нам нужна была огромная свиноматка, которая кормит молоком детенышей. И дальше по сюжету у нас была прописана небольшая роль для поросенка".

Животное, по задумке авторов картины, должен был проснуться на камеру. Момент, на самом деле, волнительный, потому что если поросенок проснется не так, придется переснимать. Но этот "актер" в итоге не подвел.

"Была у нас там и дрессированная курица. Не удивляйтесь — фильм с элементами чудес", — с улыбкой заметил Юсуп Разыков.

Когда "Керосин" появится на экранах – пока неизвестно. Перед выходом в прокат картине предстоит объездить почти весь мир. Кинолента включена в программу международных фестивалей во Франции, Польше, России, и Болгарии.

Про Узбекистан в картине ни слова. Но он, по словам Юсупа Разыкова, в там присутствует, хоть и незримый, и неслышимый.

"От Узбекистана у меня в фильме - почтительное отношение к матерям, - говорит режиссер. – А также уроки терпения, душевной и физической выносливости. Это все очень важные вещи, которым научило меня узбекское детство".