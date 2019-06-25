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Павильон №66 Культура (Узбекская ССР), построенный в 1954 году, на территории ВДНХ

Официально: павильон ВДНХ возвращают Узбекистану

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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Соответствующее соглашение было подписано в Москве между хокимиятом Ташкента и мэрией российской столицы.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В результате обстоятельных переговоров, 24 июня 2019 в Москве состоялось подписание договора об аренде павильона между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента, сообщает посольство Узбекистана в РФ.

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Республике Узбекистан в торжественной обстановке.

Узбекистан получит павильон ВДНХ бессрочное пользование >>>

Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.

Павильон №66 Культура (Узбекская ССР) на территории ВДНХ
© Sputnik / Владимир Астапкович
Как реставрируют павильон Узбекистана на ВДНХ – видео
Как заявляется, весь павильон будет восстановлен в первозданном виде. Новая жизнь для павильона "Узбекистан" должна начаться уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование. 

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.

Теги:
искусство, Узбекская культура, Культура, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, Москва, Москва, ВДНХ, ВДНХ



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