Официально: павильон ВДНХ возвращают Узбекистану

Соответствующее соглашение было подписано в Москве между хокимиятом Ташкента и мэрией российской столицы.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В результате обстоятельных переговоров, 24 июня 2019 в Москве состоялось подписание договора об аренде павильона между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента, сообщает посольство Узбекистана в РФ.

В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Республике Узбекистан в торжественной обстановке.

Узбекистан получит павильон ВДНХ бессрочное пользование >>>

Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.

Как заявляется, весь павильон будет восстановлен в первозданном виде. Новая жизнь для павильона "Узбекистан" должна начаться уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование.

Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.