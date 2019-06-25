Официально: павильон ВДНХ возвращают Узбекистану

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В результате обстоятельных переговоров, 24 июня 2019 в Москве состоялось подписание договора об аренде павильона между мэрией российской столицы и хокимиятом города Ташкента, сообщает посольство Узбекистана в РФ.
В настоящее время продолжаются ремонтно-реставрационные работы наружной и внутренней частей павильона, по завершению которых он будет передан Республике Узбекистан в торжественной обстановке.
Узбекистан получит павильон ВДНХ бессрочное пользование >>>
Сам павильон Узбекистана является объектом культурного наследия. Его архитектура неповторима. Лучшие архитекторы Узбекской ССР создали поистине неповторимое произведение искусства.
Как сообщалось ранее, павильон ВДНХ передадут Узбекистану в бессрочное пользование.
Павильон "Узбекистан" был построен в начале 50-х годов прошлого века на территории ВДНХ. В 1966 году там разместили тематическую экспозицию "Советская культура", а в 2016 году здание было передано министерству культуры РФ.