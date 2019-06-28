ТАШКЕНТ, 28 июн - Sputnik. В Ташкенте состоится Международный фестиваль циркового искусства, сообщает Telegram-канал "Правовая информация".

С 2021 года фестиваль будет проводиться в узбекской столице один раз в два года.

В рамках мероприятия организуют международный смотр-конкурс мастеров цирка. Жюри будет оценивать участников по четырем направлениям: гимнастика, акробатика, мир животных, оригинальные выступления.

Победители получат дипломы, статуэтки и денежные призы.

Ранее сообщалось, что в 2019 году государственный Ташкентский цирк планируют закрыть на капитальный ремонт. Построенный в 1976 году цирк ни разу не ремонтировался капитально. Между тем власти намерены в 2019-2021 годах создать пять передвижных цирков.