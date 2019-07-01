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Сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО

Узбекистан принимает участие в заседании ЮНЕСКО

Sputnik / Eldar Tanryverdiyev
Культура
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В рамках сессии запланированы несколько встреч, а также обсуждение дальнейшего сотрудничества международной организации с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 1 июл — Sputnik. 43-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО стартовала вчера в Баку, сообщает МИД республики.

Делегация Узбекистана во главе с заместителем Премьер-министра, председателем Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Азизом Абдухакимовым участвует в данном мероприятии. 

В рамках сессии планируются встречи с вице-премьером Азербайджана Али Ахмедовым, министром культуры Абульфасом Гараевым, министром образования Джейхуном Байрамовым, а также председателем Государственного агентства по развитию туризма Фуадом Нагиевым и директором Центра всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Рёсслер.

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Узбекистан уже долгие годы сотрудничает с ЮНЕСКО. К примеру, праздник Навруз недавно вошел в список нематериального культурного наследия организации.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных природных и культурных памятников.

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На повестку сессии вынесено слушание отчета по исполнению бюджета, предусмотренного на 2018-2019 годы, состоятся обсуждения по предложениям, связанным с бюджетом Фонда Всемирного наследия на 2020-2021 года.

Запланированы также слушания совещательных органов, процесс номинации файлов, кандидатуры которых выдвинуты для включения в список Всемирного наследия, будет проведено обсуждение по сохранению включенных в список памятников.

Теги:
Узбекская культура, Культура, архитектурное наследие, культурное наследие, ЮНЕСКО



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