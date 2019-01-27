В ЮНЕСКО назвали Узбекистан сердцем Центральной Азии

В Мадриде в рамках туристической выставки FITUR-2019 прошла конференция "Шелковый путь: дорога мира для устойчивого туризма". Ее организаторами выступили Институт шелка Испании, Всемирная туристская организация, онлайн-платформа "Шелковый путь" при ЮНЕСКО и Агентство по туризму Валенсии.

ТАШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Узбекистан, города которого располагались на историческом Великом шелковом пути, является сердцем Центральной Азии, заявил президент проекта ЮНЕСКО "Великий шелковый путь" Хосе Марио Чикильо после тематической конференции в Мадриде. Об этом сообщается на портале uzbekistan.travel.

В состав узбекской делегации, принявшей участие в конференции, вошли представители посольства республики в Мадриде, Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма и национальной авиакомпании "Узбекистон хаво йуллари". Они представили подробную информацию о проводимых в стране реформах. В частности, рассказали об изменениях в визовом законодательстве.

"Для ЮНЕСКО Узбекистан является образцовым государством, страной, в которой были оценены все вопросы, которые мы хотим показать в качестве примера для стран, участвующих в нашем проекте, — сказал Хосе Марио Чикильо. — Все меры, предпринимаемые правительством Узбекистана в сфере туризма, положительно влияют на имидж страны на мировой арене".

Хосе Марио Чикильо отметил, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев играет важную роль в международной политике, о чем свидетельствует его недавний визит в ООН.

"И это не только в сфере туризма, но и в демократизации, все эти шаги вперед. Я думаю, что Узбекистан будет играть очень важную роль в ближайшем будущем, как центральная ось геополитики в Центральной Азии", — заявил президент проекта ЮНЕСКО "Великий шелковый путь".

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По его словам, теперь туристы могут посетить Узбекистан, побывав не только в столице, но и в Самарканде, Бухаре, Хиве, Ферганской долине и Маргилане.