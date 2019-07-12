Американцы снимают узбекскую "Игру престолов"

Американский режиссер уже снял видеоролик про Узбекистан в 8K, а теперь взялся за 10-эпизодный художественный сериал о республике.

ТАШКЕНТ, 12 июл - Sputnik. Советник председателя Госкомтуризма Бехруз Хамзаев заявил, что сериал об Узбекистане, которым сейчас занимается американский продакшн, превзойдет "Игру престолов", сообщает Uz24.

"10-эпизодный художественный сериал станет призмой, через которую мы будем смотреть на 12-14 век истории нашей страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что Госкотуризма Узбекистана провел переговоры с основателем компании Mystery Box и видеоблогером Джейкобом Шварцем с целью съемок короткого видоролика, который бы раскрыл всю красоту архитектурного и историко-культурного наследия страны.

А вот теперь творческая группа Jacob + Katie Schwarz созданием настоящего фильма.

Узбекистан в 8K: известный видеоблогер покажет республику в новом формате >>

В нем пока не заявлен ни один узбекский актер, однако авторский надзор останется за учеными-темуроведами Узбекистана.

Сам режиссер, который снимает в разрешении 8K, уже побывал в самых "нетуристических" местах: горы, водоемы, поля и многое другое.