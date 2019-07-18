В Минкульте рассказали о возможной краже грантов от ЮНЕСКО

В Министерстве культуры рассказали о деньгах от ЮНЕСКО, которые выделялись еще с 1995 года, но каждый раз "пропадали".

ТАШКЕНТ, 18 июл — Sputnik. Стало известно о денежных грантах, которые выделялись ЮНЕСКО для сохранения и реконструкции городов. Об этом сообщили в Министерстве культуры корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Мы обнаружили интересный документ. Начиная с 1995, на наши города, ЮНЕСКО выделяло гранты и неоднократно", - заявила Акилова.

Денежные средства выделялись на создание менеджмент-плана Самарканда и Бухары и даже на реставрацию конкретных исторических объектов.

"Пора назначить специальную комиссию и понять, куда эти деньги ушли. Почему мы сейчас начинаем с нуля", - сказала заместитель министра.

Как сообщается, речь идет о конкретных людях и более подробная информация будет представлена позже.

В свою очередь, министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев рассказал, что этими городами никто не занимался, а хокимы самовольно продавали земли, занимались стройками и сносами.

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И только в 2018 году было принято постановление министров, из которого следовало, что без разрешения ЮНЕСКО никто не имеет право строить или сносить дома.

Напомним, что Законодательная палата Олий Мажлиса приняла законопроект, призванный защитить объекты культурного наследия.

Согласно документу, уничтожение, разрушение или порча объектов материального культурного наследия, взятых под охрану государства, причинившие значительный ущерб (от 100 до 300 МРЗП, согласно Уголовному кодексу), наказываются штрафом в размере от 100 до 300 МРЗП или обязательными общественными работами до 360 часов, либо исправительными работами до трех лет.

За причинение крупного ущерба грозят штраф в размере от 300 до 500 МРЗП и обязательные общественные работы от 360 до 480 часов или ограничение свободы на срок от года до трех лет, либо лишение свободы до трех лет.