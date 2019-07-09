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Саида Мирзиёева: наша задача - сохранить архитектурное наследие страны

© Facebook
Культура
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В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось детальное совещание, посвященное вопросом сохранения культурного и исторического наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева на своей страницы в Facebook заявила, что сохранение объектов архитектурного наследия страны - одна из важнейших задач как правительства, так и общества.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось детальное совещание, в котором участвовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и представители ответственных министерств и ведомств республики.

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На мероприятии подняли актуальные вопросы и меры пр хранению и эксплуатации исторических памятников Узбекистана. А также профессиональная реставрация объектов культурного наследия, сохранение городского ландшафта и внутренней аутентичности памятников и контроль над строительными работами вблизи культурных объектов.

Художник на пленэре в центре Самарканда, Узбекистан
CC BY-SA 2.0 / Dan Lundberg / Uzbekistan_0668 Samarkand
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Как отметила Мирзиёева, проблем в этом направлении становится все больше из-за применения некомпетентных подходов.

Напомним, что в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку Узбекистан представил отчеты о сохранности культурных и исторических объектов. В частности, комиссия рассмотрела отчеты "Исторический центр Бухары" и "Самарканд – перекресток культур". Комитет всемирного наследия оценил принятые меры по сохранению и защите культурного наследия.

Теги:
Самарканд, Бухара, ЮНЕСКО, архитектурное наследие, культурное наследие, Саида Мирзиёева



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