Саида Мирзиёева: наша задача - сохранить архитектурное наследие страны

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось детальное совещание, посвященное вопросом сохранения культурного и исторического наследия Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 9 июл — Sputnik. Заместитель директора АИМК Саида Мирзиёева на своей страницы в Facebook заявила, что сохранение объектов архитектурного наследия страны - одна из важнейших задач как правительства, так и общества.

В Агентстве информации и массовых коммуникаций состоялось детальное совещание, в котором участвовали заместитель премьер-министра Азиз Абдухакимов и представители ответственных министерств и ведомств республики.

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На мероприятии подняли актуальные вопросы и меры пр хранению и эксплуатации исторических памятников Узбекистана. А также профессиональная реставрация объектов культурного наследия, сохранение городского ландшафта и внутренней аутентичности памятников и контроль над строительными работами вблизи культурных объектов.

Как отметила Мирзиёева, проблем в этом направлении становится все больше из-за применения некомпетентных подходов.

Напомним, что в ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку Узбекистан представил отчеты о сохранности культурных и исторических объектов. В частности, комиссия рассмотрела отчеты "Исторический центр Бухары" и "Самарканд – перекресток культур". Комитет всемирного наследия оценил принятые меры по сохранению и защите культурного наследия.