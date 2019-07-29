В Ташкенте пройдет фестиваль еды с кухнями разных народов мира

Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа с 11:00 до 23:00 с задней стороны Hyatt Regency Tashkent.

ТАШКЕНТ, 29 июл - Sputnik. Совсем скоро в Ташкенте пройдет гастрономический фестиваль Gastro Bazaar, в котором примут участие локальные и международные бренды ресторанного бизнеса, сообщает "Афиша.уз".

Фестиваль пройдет с 9 по 11 августа с 11:00 до 23:00 с задней стороны Hyatt Regency Tashkent.

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В программу фестиваля войдут кулинарные битвы, музыкальные выступления, развлекательные мероприятия и конкурсы. Жители и гости столицы смогут попробовать любимые национальные блюда в исполнении лучших поваров, а также познакомиться с кухнями народов мира.

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Организаторами фестиваля выступят Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма и городской хокимият.