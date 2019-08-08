Максим Фадеев запретил Наргиз петь его песни

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Певица Наргиз рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.
Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.
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Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤
Поэтому выступления Наргиз в Юрмале, Красногорске, Чайковском могут быть отменены.
По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.
Также артистка добавила, что в мае этого года американский тур был сорван по вине руководства и представителей лейбла MALFA.
"Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы так же страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи!" - написала Наргиз.
Напомним, Наргиз родилась в Ташкенте, в известной в Узбекистане музыкальной семье. В четыре года она впервые выступила на сцене.
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В 2013 году вышла в финал российского телевизионного проекта "Голос". С апреля 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. 1 сентября 2016-го состоялась премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем". Данная композиция стала пятым официальным синглом в поддержку дебютного альбома "Шум сердца".