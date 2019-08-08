Максим Фадеев запретил Наргиз петь его песни

Наргиз теперь не имеет права исполнять песни, которые принадлежат продюсерскому центру MALFA и Максиму Фадееву.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Певица Наргиз рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

Поэтому выступления Наргиз в Юрмале, Красногорске, Чайковском могут быть отменены.

По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.

Также артистка добавила, что в мае этого года американский тур был сорван по вине руководства и представителей лейбла MALFA.

"Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы так же страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую, новую, мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи!" - написала Наргиз.

Напомним, Наргиз родилась в Ташкенте, в известной в Узбекистане музыкальной семье. В четыре года она впервые выступила на сцене.

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В 2013 году вышла в финал российского телевизионного проекта "Голос". С апреля 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. 1 сентября 2016-го состоялась премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем". Данная композиция стала пятым официальным синглом в поддержку дебютного альбома "Шум сердца".