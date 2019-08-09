"Мы не можем выйти на связь": MALFA ответили на претензии Наргиз

В продюсерском центре пояснили, что Наргиз сама не выходит на связь и они очень ждут ее комментария.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в своем Instagram ответили на претензии Наргиз по поводу расторжения контракта.

Представители подтвердили, что концерты не состоятся, однако причиной тому стало исчезновение самой артистки Наргиз.

"Отмена связана с тем, что мы очень долгое время не могли выйти на связь ни с самой Наргиз, ни с кем-либо из ее команды. Неоднократно отправленные нами официальные запросы на подтверждение участия Наргиз в запланированных событиях также остались проигнорированы. В связи с этим мы были вынуждены отменить выступления артистки, так как просто не имели возможности гарантировать организаторам ее присутствие на площадке", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 21 Июл 2019 в 8:52 PDT

По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.

Также артистка добавила, что в мае этого года американский тур был сорван по вине руководства и представителей лейбла MALFA.

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Наргиз родилась в Ташкенте, в известной в Узбекистане музыкальной семье. В четыре года она впервые выступила на сцене.

В 2013 году вышла в финал российского телевизионного проекта "Голос". С апреля 2014 года Наргиз сотрудничает с продюсером и композитором Максимом Фадеевым. 1 сентября 2016-го состоялась премьера совместного трека Наргиз и Максима Фадеева под названием "Вдвоем". Данная композиция стала пятым официальным синглом в поддержку дебютного альбома "Шум сердца".