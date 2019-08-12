Вышел трейлер к новому фильму "Барон 2"

Фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Сети был опубликован первый трейлер долгожданного фильма "Барон 2".

В новом фильме сыграл знаменитый турецкий актер Каан Урганджиоглу, известный по сериалу "Черная любовь".

Съемки велись не только в Узбекистане, но и в России и Турции. Впервые в кинопрактике Узбекистана фильм был снят в сверхвысоком разрешении 4K, которое обеспечивает высокую четкость изображения для цифровых и домашних кинотеатров. В фильме также сыграли популярные российские актеры Андрей Смоляков, Виктор Вержбицкий и Павел Прилучный.

Звезда турецкого сериала сыграет в узбекском фильме "Барон 2" >>

Напомним, премьера первой части фильма "Барон" прошла в Ташкенте в 2016 году в середине января. Главные роли в картине исполнили Улугбек Кодиров и Фархад Махмудов.