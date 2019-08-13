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В Ташкенте открывается новый арт-центр

В Ташкенте открывается новый арт-центр

© Афиша.уз
Культура
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Фотозоны, мастер-классы и галереи - что происходит в новом пространстве Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте 30 августа открывается новый арт-центр Sogdiana, сообщает "Афиша.уз".

Современный центр изобразительного и прикладного искусства создан для посещения горожан, зарубежных и местных туристов, любителей национальных ремесел и живописи.

Новое пространство вмещает в себя 23 мастерские-магазины, художественную галерею и творческую студию.

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В центре планируется проведение различных мастер-классов от художников.

Также здесь будет налажена и реализация готовых изделий: свою продукцию смогут выставлять ремесленники из разных регионов.

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В арт-центре откроют фото- и фудзоны, где представится возможность ознакомиться с разнообразием узбекских национальных блюд. Вход на открытие свободный.

Теги:
художники, художник, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Культура, искусство



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