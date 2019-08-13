В Ташкенте открывается новый арт-центр

Фотозоны, мастер-классы и галереи - что происходит в новом пространстве Ташкента.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте 30 августа открывается новый арт-центр Sogdiana, сообщает "Афиша.уз".

Современный центр изобразительного и прикладного искусства создан для посещения горожан, зарубежных и местных туристов, любителей национальных ремесел и живописи.

Новое пространство вмещает в себя 23 мастерские-магазины, художественную галерею и творческую студию.

Дизайнеры и архитекторы со всего мира соберутся в Ташкенте в начале октября >>

В центре планируется проведение различных мастер-классов от художников.

Также здесь будет налажена и реализация готовых изделий: свою продукцию смогут выставлять ремесленники из разных регионов.

Арт-объект или китайский ширпотреб: жители Ташкента обсуждают скульптуры >>

В арт-центре откроют фото- и фудзоны, где представится возможность ознакомиться с разнообразием узбекских национальных блюд. Вход на открытие свободный.