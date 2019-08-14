Игры в дженгу, фотозоны, лабиринты и многое другое в масштабном фестивале на "Бродвее".

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. В прошедшие выходные в Ташкенте прошел фестиваль Knauf Art — креативное мероприятие, организованное в честь Дня работников строительной сферы Узбекистана, сообщает "Афиша.уз".

Наибольшее внимание привлек лабиринт, сооруженный из гипсокартона, с необычными препятствиями, яркими стикерами и креативными объявлениями типа: "Евроремонт за евроденьги!", "Срочно! Требуется маляр-массажист!", "Сделаю ремонт в Английском стиле с использованием Британского дуба, в Русском в классическом с использованием красного дерева, или в Скандинавском. Спросить Мирзаева Лютфилло ака".

Афиша.уз/Evgeniy Sorochin В Ташкенте весело отметили День строителя

Особый интерес также вызвала игра в дженгу, но только здесь вместо маленьких деревяшек были представлены большие коробки из картона, а участникам выдавали яркие строительные каски.

Афиша.уз/Evgeniy Sorochin В Ташкенте весело отметили День строителя

Ещё на фестивале были представлены фотозоны с креативным инвентарем в виде шуруповерта, рулетки, шпателя и других инструментов. Кроме того, гостей развлекали многочисленные мимы и аниматоры.

Напомним, на этих выходных также прошел фестиваль еды Gastro Bazaar.

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В мероприятии приняли участие 14 регионов и более 35 заведений города. Посетители фестивали могли попробовать самые разные кухни в одном месте.

Территория была поделена на две части: национальная кухня разных областей Узбекистана и гастрономическая аллея из кофеен, фастфуда и ресторанов.