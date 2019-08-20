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В Узбекистане появится телеканал для туристов

CC0 / pixabay.com
Культура
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Зрители смогут увидеть передачи и фильмы об Узбекистане и многое другое.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В Узбекистане в скором времени появится телеканал специально для туристов, сообщает UPL.

Известно, что он откроется на базе канала UzReport TV.

Зрители смогут увидеть передачи и фильмы об Узбекистане и многое другое.

Запуск нового телеканала состоится в 2020 году.

В Узбекистане предложили открыть новый телеканал для обучения >>

Напомним, в апреле этого года один из жителей республики предложил открыть новый телеканал для изучения иностранных языков в Узбекистане.

По его мнению, необходимо создать телеканал для изучения иностранных языков. Например, для начала открыть телеканал в режиме онлайн и спустя некоторое время сделать полноценным телеканалом.

Теги:
Культура, туристы, турист, Туризм, Узбекистан, Узбекистан, телевидение, телевидение, телевизор, телеканал



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