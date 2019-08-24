Саида Мирзиёева открыла Международный конгресс инфлюенсеров в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Вчера, 23 августа, в Ташкенте в отеле Hyatt Regency Tashkent состоялось открытие I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress (WIC), сообщает Узбектуризм.

В мероприятии приняли участие популярные инфлюенсеры, блогеры, медиаперсоны, представители дипломатического корпуса, политических кругов, а также отечественных и зарубежных СМИ.

Конгресс открыл заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Азиз Абдухакимов, который рассказал, что в результате новаторских идей и реформ, проводимых президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, республика открывается миру и становится новым цифровым и туристическим пространством.

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В рамках конгресса участие принимает более 100 инфлюенсеров мирового уровня из 40 стран мира. Число пользователей, прибывших в Узбекистан, превышает более 150 миллионов человек на мировых платформах социальных сетей, как Instagram, Facebook и др., а также видеохостинга YouTube.

Соответственно, общее количество просмотров материалов, опубликованных на данных платформах, составляет более 10 миллиардов единиц.

"На сегодняшний день социальные медиа и современные социальные сети являются наиболее ярким примером инновационных движений в области маркетинга. Сегодня каждый вовлечен в глобальную сеть и мировые тенденции современных путешествий и развлечений. Этот конгресс является наглядным примером важности глобальной сети и социальных медиа как мощной формы коммуникации как в Узбекистане, так и во всем мировом пространстве", – отметила во время открытия конгресса Саида Мирзиёева.

В программу мероприятия вошли презентации участников, конференции, бизнес-встречи, церемония награждения World Influencers Congress 2019.

В рамках конгресса планируется проведение встреч в новом формате B2I (Business2Influencer), где представители местных, а также зарубежных компаний смогут без посредников обсудить перспективы и заключить конкретные соглашения по совместному сотрудничеству с инфлюенсерами. Это уникальная возможность для всех компаний, заинтересованных в современных методах продвижения своих продуктов, бренда и корпоративного имиджа.

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С 24 по 27 августа 2019 года будет организован промотур по крупным туристическим городам (Ташкент, Самарканд, Бухара, Хива), где будет создаваться уникальный фото-, видео- и письменный контент, раскрывающий туристический потенциал Узбекистана.