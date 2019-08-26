Глава ЮНЕСКО: сохранение наследия - наша общая задача

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Самарканде открылась конференция "Сохранение материального и нематериального наследия: актуальные проблемы и стратегии их решения", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На церемонии открытия выступила Гениральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле, а также премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. По словам главы организации, Самарканд - один из самых неповторимых городов Центральной Азии.

Его по праву можно считать лицом и визитной карточкой не только Узбекистана, но и всего региона. Однако сохранение его уникального наследия - общая задача, при решении которой все должны действовать сообща.

Одри Азуле впервые находится с визитом в Узбекистане. Она также откроет фестиваль "Шарк тароналари" в котором примет участие глава государства, а затем посетит еще и Бухару.