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Эпицентр паломнического туризма: Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Культура
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Данный комплекс поручено расширить и преобразовать, согласно поручению президента. В частности, планируется возвести две мечети и четыре минарета, аллею, а вдоль нее - малые гостиницы и крупный отель.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил комплекс Имама Бухари и ознакомился с предложениями по его реконструкции, сообщает пресс-служба главы государства.

Данный комплекс поручено расширить и преобразовать, согласно поручению президента. В частности, планируется возвести две мечети и четыре минарета, аллею, а вдоль нее - малые гостиницы и крупный отель.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари

По словам главы государства, это место должно соответствовать научному наследию Имама Бухари и его высокому авторитету в исламском мире.

"Этот комплекс является эпицентром паломнического туризма в стране. Здесь должны быть удобные условия для всех паломников вне зависимости от их количества", - подчеркнул Мирзиёев.

Он также отметил необходимость качественного выполнения реконструкционных работ на основе проектирования с изучением зарубежного опыта.

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Проводимая в комплексе Имама Бухари работа будет очередным благим шагом по пути развития науки и просветительства в стране, создания удобств и расширения возможностей для верующих.

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев посетил мавзолей Имама Бухари
Теги:
Шавкат Мирзиёев, Шавкат Мирзиёев, Мирзиёев, Имам Аль-Бухари, Туризм, паломничество



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