Мирзиёев: "Шарк тароналари" объединяет разные религии и национальности

В Самарканде открылся фестиваль "Шарк тароналари": на него приехали артисты из 75 стран.

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Самарканде состоялось торжественное открытие XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв поздравил гостей и участников с открытием мероприятия.

"Я рад приветствовать вас на благодатной земле Узбекистана в древнем и величественном Самарканде, который во всем мире по праву называют украшением лица Земли", - сказал глава государства.

Всего на фестиваль приехали 340 деятелей культуры из 75 государств.

"Мы принимаем вас как настоящих подвижников искусства и высоко ценим как послов мира и дружбы", - обратился к участникам Мирзиёев.

Узбекский лидер подчеркнул, что фестиваль не только "дал крылья для творческого взлета" многим известным артистам, но и стал своеобразной площадкой для диалога между разными культурами и цивилизациями, странами и народами.

По его словам, каждый артист, поднимаясь на сцену площади Регистан, воспевают высокие идеалы гуманизма, которые объединяют людей независимо от их национальности, языка и религии.

Мирзиёев отметил, что ни одно техническое средство не сможет заменить красоту человеческого голоса.

В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности, открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.

Музыкальный фестиваль завершится торжественным награждением победителей и призеров конкурса и гала-концертом в ансамбле Регистан.

В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.

В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.