Мирзиёев: "Шарк тароналари" объединяет разные религии и национальности

ТАШКЕНТ, 26 авг – Sputnik. В Самарканде состоялось торжественное открытие XII Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеёв поздравил гостей и участников с открытием мероприятия.
"Я рад приветствовать вас на благодатной земле Узбекистана в древнем и величественном Самарканде, который во всем мире по праву называют украшением лица Земли", - сказал глава государства.
Всего на фестиваль приехали 340 деятелей культуры из 75 государств.
"Мы принимаем вас как настоящих подвижников искусства и высоко ценим как послов мира и дружбы", - обратился к участникам Мирзиёев.
Узбекский лидер подчеркнул, что фестиваль не только "дал крылья для творческого взлета" многим известным артистам, но и стал своеобразной площадкой для диалога между разными культурами и цивилизациями, странами и народами.
По его словам, каждый артист, поднимаясь на сцену площади Регистан, воспевают высокие идеалы гуманизма, которые объединяют людей независимо от их национальности, языка и религии.
Мирзиёев отметил, что ни одно техническое средство не сможет заменить красоту человеческого голоса.
В рамках фестиваля будет проведен ряд мероприятий, в частности, открытые концерты, творческие встречи, специальные программы в виде научных и пресс-конференций, круглые столы, презентации и мастер-классы.
Музыкальный фестиваль завершится торжественным награждением победителей и призеров конкурса и гала-концертом в ансамбле Регистан.
В этом году выступления участников будут оцениваться в двух направлениях – народная музыка или песня в профессиональном стиле и современная музыка или песня, созданная традиционным способом.
В международное жюри приглашены зарубежные и местные музыкальные деятели, известные художники, композиторы, представители международных художественных фестивалей.