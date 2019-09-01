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В Узбекистане начал вещание новый телеканал

CC0 / pixabay.com
Культура
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Канал будет вещать в пяти направлениях – "История Узбекистана", "Мировая история и цивилизация", "Археология и музеи", "Научно-популярные фильмы" и студия "Оперативного дубляжа".

ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. С сегодняшнего дня, 1 сентября, с 12:00 началось вещание нового государственного телеканала под названием "Узбекистон тарихи" (История Узбекистана), сообщает Togri.

Канал был создан на базе телеканала UzHD и будет вещать в пяти направлениях – "История Узбекистана", "Мировая история и цивилизация", "Археология и музеи", "Научно-популярные фильмы" и студия "Оперативного дубляжа".

Для каждого тематического направления отведена отдельная редакция, добавляет издание.

В Узбекистане появится телеканал для туристов >>

Напомним, в скором времени в Узбекистане появится телеканал специально для туристов. 

Известно, что он откроется на базе канала UzReport TV. 

Зрители смогут увидеть передачи и фильмы об Узбекистане и многое другое. Запуск состоится в 2020 году.

Теги:
Культура, телевидение, телевидение, телевизор, телеканал, Узбекистан, Узбекистан



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