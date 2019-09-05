Фестиваль в Коканде соберет лучших мастеров народных ремесел

В сентябре в Коканде состоится Международный фестиваль народно-прикладного искусства. В нем примут участие более 200 ремесленников из нескольких десятков стран.

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Коканде 10-15 сентября пройдет Первый международный фестиваль народно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.

Мастера народных ремесел со всего мира, деятели культуры республики и стран ближнего зарубежья соберутся на территории резиденции Худоёрхона.

Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.

Фестиваль планируется проводить каждые два года, отметили в пресс-службе. Ожидается, что он поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества.

Напомним, в начале августа Коканд был включен во Всемирный список городов-ремесленников (World Craft City).