Фестиваль в Коканде соберет лучших мастеров народных ремесел

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Коканде 10-15 сентября пройдет Первый международный фестиваль народно-прикладного искусства, сообщили в пресс-службе Агентства информации и массовых коммуникаций Узбекистана.
Организаторами мероприятия выступают ассоциация "Хунарманд", Торгово-промышленная палата, Министерство культуры, Госкомтуризма, а также Художественная академия, Академия наук и хокимият Ферганской области.
Фестиваль планируется проводить каждые два года, отметили в пресс-службе. Ожидается, что он поможет укрепить дружбу и сотрудничество между народами, возродить и сохранить традиции мастеров и школ ремесленничества.
Напомним, в начале августа Коканд был включен во Всемирный список городов-ремесленников (World Craft City).