Коканд включили во Всемирный список городов-ремесленников

Уже совсем скоро в городе состоится первый Международный фестиваль народно-прикладного искусства. Коканд - первый город в Центральной Азии, вошедший в список World Craft City.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Коканд включен во Всемирный список городов ремесленников (World Craft City), сообщает ИА "Дунё".

Такое решение было принято в преддверии открытия первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства. Представители Всемирного совета ремесленников отметили, что что ремесло играет большую роль в культуре и промышленности Коканда и выразили надежду на то, что город будет активно сотрудничать с другими представителями списка для создания общей платформы для ремесленников всего мира.

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Стоит отметить, что Всемирный список городов-ремесленников существует с 2014 года. На данный момент в него включены 30 городов мира.

Недавно мы рассказывали , как идет подготовка к международному фестивалю ремесленников, который состоится уже в сентябре этого года. Фестиваль соберет более 200 ремесленников из 72 стран. Посетят фестиваль и зарубежные государственные деятели, и руководители организаций в области ремесленничества, а также ученые сферы и журналисты.

На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства". Гостям действительно будет где разместиться. Уже готовы к заселению 3 гостиницы, а еще в 5 туристических домах заканчиваются отделочные работы. Всего таких туристических объектов будет около 30. В мероприятиях примут участие ремесленники почти из всех регионов Узбекистана. В программе заявлено 34 вида прикладного искусства.