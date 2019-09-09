Концерты, ярмарка и дегустация: что ждет гостей фестиваля "Ракс сехри" в Хиве

В одном из древнейших городов республики в сентябре состоится традиционный фестиваль "Магия танца".

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Хиве с 14 по 16 сентября пройдет Международный фестиваль "Ракс сехри" ("Магия танца"), сообщается на портале Uzbekistan.travel.

В ставшем традиционным мероприятии примут участие специалисты культуры и деятели искусств, музыкальные, театральные и танцевальные коллективы из Узбекистана и других стран, а также представители министерств и ведомств республики.

В программе фестиваля — концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд кухни Хорезма, мастер-классы и многое другое.

Организаторами мероприятия выступают Госкомтуризма, областной хокимият и Минкульт.

Ранее сообщалось, что в Коканде 10-15 сентября пройдет Первый международный фестиваль народно-прикладного искусства. Мастера народных ремесел со всего мира, деятели культуры республики и стран ближнего зарубежья соберутся на территории резиденции Худоёрхона.