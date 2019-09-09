18:54 09 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Открытие Центра мастер-классов по национальным блюдам Узбекистана

Концерты, ярмарка и дегустация: что ждет гостей фестиваля "Ракс сехри" в Хиве

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Культура
Получить короткую ссылку
39 0 0

В одном из древнейших городов республики в сентябре состоится традиционный фестиваль "Магия танца".

ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. В Хиве с 14 по 16 сентября пройдет Международный фестиваль "Ракс сехри" ("Магия танца"), сообщается на портале Uzbekistan.travel.

В городе Муйнак состоялся электронный музыкальный фестиваль “Стихия”
© Государственный комитет по развитию туризма республики Узбекистан
Музыка на дне моря: в Муйнаке прошел фестиваль "Стихия"
В ставшем традиционным мероприятии примут участие специалисты культуры и деятели искусств, музыкальные, театральные и танцевальные коллективы из Узбекистана и других стран, а также представители министерств и ведомств республики.

В программе фестиваля — концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд кухни Хорезма, мастер-классы и многое другое.

Организаторами мероприятия выступают Госкомтуризма, областной хокимият и Минкульт.

Ранее сообщалось, что в Коканде 10-15 сентября пройдет Первый международный фестиваль народно-прикладного искусства. Мастера народных ремесел со всего мира, деятели культуры республики и стран ближнего зарубежья соберутся на территории резиденции Худоёрхона.

Теги:
искусство, Культура, Туризм, танец, Хива, фестиваль



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье
Нурмагомедов "задушил" Пуарье - лучшие фото поединка
Рекорд по хайлайну в Москве
Головокружительный рекорд: хайланеры прошли между башнями Москва-Сити
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054