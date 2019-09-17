"Узбеккино" будет сотрудничать с британским телеканалом

Партнерство предполагает создание документальных фильмов об Узбекистане. Новые киноленты будут также и историко-культурной направленности, в том числе и о первом в Центральной Азии фотографе и родоначальнике узбекского кинематографа Худайбергене Деванове.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. "Узбеккино" совместно с телекомпанией BBC реализуют масштабный проект, сообщает пресс-служба Национального агентства.

Сотрудничество предполагает создание документальных фильмов об Узбекистане. Встреча руководителей "Узбеккино" и компании BBC Broadcasting House состоялась в Лондоне. Такие фильмы расскажут зрителю об исторических изменениях в Центральной Азии, произошедших за последние 3 года, а также о перезагрузке взаимоотношений Узбекистана и Афганистана.

Новые киноленты будут также и историко-культурной направленности, в том числе и о первом в Центральной Азии фотографе и родоначальнике узбекского кинематографа Худайбергене Деванове.

Гендиректор "Узбеккино" подчеркнул не только важность совместного производства кино, но и проведения семинаров-тренингов, направленных на повышение творческого уровня молодых документалистов в республике.

"Когда мы говорим о кино, нельзя забывать о таком популярном в мире жанре, как документалистика", - заметил Абдухаликов.

По его словам, сегодня существует масса приёмов и креативных подходов при создании документальных фильмов, которые привлекают огромные зрительские аудитории.