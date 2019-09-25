Стало известно, какой фильм выдвинули на "Оскар" от Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Оскаровский комитет Узбекистана объявил претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии.
На "Оскар" выдвинули фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка".
Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.
Фильм "Горячая лепешка" Умида Хамдамова завоевал главный приз XXVIII Открытого фестиваля "Киношок".
Феруза Саидова, сыгравшая в киноленте, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.