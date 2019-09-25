Стало известно, какой фильм выдвинули на "Оскар" от Узбекистана

Национальная кинокомиссия Узбекистана официально объявила о выдвижении на премию "Оскар" фильма Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Оскаровский комитет Узбекистана объявил претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии.

На "Оскар" выдвинули фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

92-я церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby.

Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.

Фильм "Горячая лепешка" Умида Хамдамова завоевал главный приз XXVIII Открытого фестиваля "Киношок".

Феруза Саидова, сыгравшая в киноленте, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.