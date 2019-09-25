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Узбекистан сможет выдвигать фильмы на премию Оскар

Стало известно, какой фильм выдвинули на "Оскар" от Узбекистана

© pics.ru
Культура
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Национальная кинокомиссия Узбекистана официально объявила о выдвижении на премию "Оскар" фильма Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Оскаровский комитет Узбекистана объявил претендента на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм", сообщает пресс-служба Национальной кинокомиссии.

На "Оскар" выдвинули фильм Умида Хамдамова "Горячая лепешка".

Узбекский кинорежиссер Умид Хамдамов
© Фестиваль "Киношок"/Дмитрий Коробейн
"Киношок" по-узбекски: Умид Хамдамов о фильме "Горячая лепешка"
92-я церемония награждения пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе в знаменитом театре Dolby.

Национальная кинокомиссия Узбекистана назначена координационным центром комитета. Такие комитеты открыты почти в 90 странах мира. Теперь к ним присоединился и Узбекистан.

Фильм "Горячая лепешка" Умида Хамдамова завоевал главный приз XXVIII Открытого фестиваля "Киношок".

Феруза Саидова, сыгравшая в киноленте, стала обладательницей приза за лучшую женскую роль.

Теги:
Узбекистан, Узбекфильм, киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинокритик, кинотеатр, узбеккино, Кино, Оскар



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