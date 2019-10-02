"Узбеккино" подписало соглашение с пятью российскими кинокомпаниями

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik, Мария Науменко. Агентство "Узбеккино" заключило соглашения о совместном производстве фильмов с пятью российскими кинокомпаниями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Подписание меморандумов о сотрудничестве состоялось в посольстве Узбекистана в Москве в ходе торжественного открытия Дней узбекского кино.
"Министерство культуры России поддержит эти проекты и будет всячески способствовать тому, чтобы создавались новые", — заявил замглавы Минкульта РФ Павел Степанов.
В частности, договоры были заключены с компаниями "СТВ", "Марс Медиа", MЕGOGO, "Вега", а также "Инферно".
"Одно из знаковых соглашений — совместное производства фильма "Ташкент-66". (Прим. ред.: с "Марс Медиа"). Это некий блокбастер о землетрясении 1966-го года в Ташкенте. Фильм о том, как Узбекистан при поддержке братских народов вынес все тяготы трагедии", — подчеркнул гендиректор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.
Он обратил внимание на то, что соглашение не должно оставаться на бумаге, и цель обеих сторон в том, чтобы все планы были реализованы.
Он отметил, что "Узбеккино" предоставит полностью все возможности российским киностудиями в реализации проектов, по которым были заключены меморандумы.
До 5 октября в Москве продлится Неделя узбекского кино. Зрителям покажут 14 работ узбекских режиссеров. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке посольства республики в России.