"Узбеккино" подписало соглашение с пятью российскими кинокомпаниями

В Москву прибыла делегация из Узбекистана во главе с вице-премьером страны, а также с руководством "Узбеккино". С 1 по 5 октября в российской столице пройдут Дни узбекского кинематографа. Зрители смогут увидеть 14 художественных и документальных кинолент.

ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik, Мария Науменко. Агентство "Узбеккино" заключило соглашения о совместном производстве фильмов с пятью российскими кинокомпаниями, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Подписание меморандумов о сотрудничестве состоялось в посольстве Узбекистана в Москве в ходе торжественного открытия Дней узбекского кино.

"Министерство культуры России поддержит эти проекты и будет всячески способствовать тому, чтобы создавались новые", — заявил замглавы Минкульта РФ Павел Степанов.

В частности, договоры были заключены с компаниями "СТВ", "Марс Медиа", MЕGOGO, "Вега", а также "Инферно".

"Одно из знаковых соглашений — совместное производства фильма "Ташкент-66". (Прим. ред.: с "Марс Медиа"). Это некий блокбастер о землетрясении 1966-го года в Ташкенте. Фильм о том, как Узбекистан при поддержке братских народов вынес все тяготы трагедии", — подчеркнул гендиректор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Он обратил внимание на то, что соглашение не должно оставаться на бумаге, и цель обеих сторон в том, чтобы все планы были реализованы.

"Это новый этап развития кинематографа, как Узбекистана, так и России. Я думаю, самая ближайшая наша задача — создать значимые кинопроекты, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, потому что узбекский и российский народы сражались бок о бок. Узбекистан принял большое количество эвакуированных людей. Есть много душевных человеческих историй, о которых важно рассказать", — сказал Абдухаликов.

Он отметил, что "Узбеккино" предоставит полностью все возможности российским киностудиями в реализации проектов, по которым были заключены меморандумы.

До 5 октября в Москве продлится Неделя узбекского кино. Зрителям покажут 14 работ узбекских режиссеров. Мероприятие проводится по инициативе и при поддержке посольства республики в России.