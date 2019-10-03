Забытые шедевры: какие культовые узбекские фильмы вернутся на родину

В рамках Дней узбекского кино в России Госфильмофонд РФ подписал меморандум о сотрудничестве с Кинофондом Узбекистана. Документ предполагает оцифровку узбекских картин, оригиналы которых были утеряны.

Кинорежиссер Рашид Маликов рассказал Sputnik Узбекистан, какие фильмы следует вернуть зрителю и, собственно, как они оказались в Москве.

Во времена Советского Союза существовала единая для всех киностудий система, утвержденная Госкино. Согласно регламенту, копия каждого художественного фильма поступала в архив Госфильмофонда, расположенный в подмосковном городе Домодедово, в микрорайоне Белые Столбы. Название микрорайона дало неофициальное имя фильмохранилищу.

Foto, Из личного архива Р. Маликова Кинорежиссер Рашид Маликов

После того как Узбекистан стал независимым, новые фильмы отправлять в киноархивы стало необязательно, а другие копии фильмов оказались по тем или иным причинам утеряны. И таким образом Узбекистан лишился целого культурного пласта. А поскольку дело происходило в эпоху до Интернета, многие фильмы не имеют виртуальных копий. Но восстановить наследие можно, оцифровав фильмы из архива российского Госфильмофонда.

По словам руководителя международного отдела национального агентства "Узбеккино" Умида Зунунова, составлен список из трехсот игровых фильмов, которые ждут возвращения на родину.

Известный кинорежиссер Рашид Маликов составил для Sputnik список киношедевров, которые обязательно должны быть восстановлены. В этом списке нет фильмов, которые прославляли бы коммунистическую идеологию. Какие-то из этих картин в свое время блистали на мировых экранах, какие-то были изуродованы цензурой и вышли в очень ограниченном прокате.

"Объятие мечты": чудеса первой любви

Этот фильм режиссера Фирдавса Зайнутдинова был снят в 1986 году по роману Мусы Ташмухамедова (Айбека). Кинолента удостоилась приза "За лучшее изобразительное и пластическое решение" XIX Всесоюзного кинофестиваля и была отмечена наградой "За лучшую экранизацию" IX Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки.

"Объятие мечты" — уникальный фильм, — говорит Рашид Маликов. — Фирдавс Зайнутдинов уже несколько лет как скончался. Хотя он был очень молод. В этом его фильме оказались претворены в жизнь совершенно потрясающие эксперименты. Но поскольку Фирдавс был достаточно скромным человеком, он этот фильм особо не продвигал. Это совершенно чудесная, тонкая и лирическая история, как на рубеже XIX-XX веков парень полюбил девушку. Это прекрасный фильм о чудесной первой любви, который снят с глубочайшим лиризмом".

В сети этого фильма нет. Однако он числится в каталоге российского Госфильмофонда.

"Сиз ким сиз?": комедия абсурда

Картина "Сиз ким сиз?" (Кто ты такой?) была создана в 1989 году известным режиссером и впоследствии крупным российским кинопродюсером Джаником Файзиевым. В 1990 году фильм получил главный приз кинофестиваля "Дебют", а годом раньше был удостоен награды "За смелый жанровый поиск" кинофестиваля в Киеве.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Режиссер Джаник Файзиев

"Сиз ким сиз" — фильм сатирический и критический, — говорит Рашид Маликов. — Он был очень необычно, по-новому снят. Для узбекского кино это была просто революция в кинематографе. Фильм "Сиз ким сиз?" — прямое продолжение дебютной короткометражки Джаника "Кядя", которая произвела фурор. Уже в ней прослеживалась критически-сатирическая линия, которая в полной мере прозвучала в "Сиз ким сиз?". Потом Джаник снял еще одну картину — "Камми", и уехал в Москву".

На кинематографических сайтах "Сиз ким сиз?" характеризуется как комедия абсурда. Об этом фильме ходят легенды, но его почти никто не смотрел. В сети фильм отсутствует, но есть в каталоге Госфильмофонда.

"Триптих": победитель кинофестиваля в Сан-Ремо

Фильм "Триптих" был снят в 1979 году режиссером Али Хамраевым. Картина о жизни женщин в послевоенном селе, ко многим из которых мужья не вернулись с войны. "Триптих" получил Гран-при международного кинофестиваля авторских фильмов в Сан-Ремо.

© Sputnik / Николай Гнисюк VII Всесоюзный кинофестиваль. 12-19 апреля 1974 года. Участники кинофестиваля, узбекские артисты Тамара Шакирова, Аида Юнусова и режиссер Али Хамраев.

"Триптих" — это безусловный шедевр, совершенно потрясающая история, — рассказывает Рашид Маликов. — Сам Али Эргашевич Хамраев жив и, слава Богу, здоров. Он по мере возможностей этот фильм показывает. По-моему, он его сам, за свои деньги, оцифровал. Но, в любом случае, я не слышал, чтобы этот фильм был официально оцифрован".

"Бархан": разборки в пустыне

Фильм Санжара Бабаева "Бархан" 1989 года есть в каталоге Госфильмофонда. Призов на фестивалях эта картина не удостаивалась, однако из всех прочих он — чуть ли не самый известный.

Возможно, так произошло потому, что фильм не является авторским, а представляет собой достаточно крепкий образец жанрового кино — криминальную драму. Тем не менее, по телевидению этот фильм не показывают.

"Мы с Санжаром Бабаевым вместе учились во ВГИКе, — рассказывает Рашид Маликов. — Он был на год старше меня. Это не дебют, а второй фильм Санжара. В "Бархане" рассказывается потрясающая общечеловеческая история о том, как муж с женой уезжают в отпуск, проезжают через пустыню, там их автомобиль ломается, и супруги начинают выяснять отношения. Кстати, актеры — не узбеки. Главные роли исполнили Валерий Рыжаков и актриса из Ленинграда, Марина Старых. Сейчас такое немыслимо, но тогда для узбекского кино это было совершено нормальным явлением".

"Клиника": забытый дебют

Среди незаслуженно забытых фильмов есть и картина нашего эксперта. "Клиника" была снята в 1989 году. Она стала режиссерским и сценарным дебютом Маликова.

© Sputnik / Р. Хисамутдинова Репродукция кадра из фильма "Клиника". Режиссер и сценарист Рашид Маликов. Киностудия "Узбекфильм". 1987 год.

Кинокартина рассказывает историю врача, который борется за справедливость и разоблачает злоупотребления в больнице. В частности, то, что главврач скрывает смерть больного, произошедшую по его вине. Фильм был удостоен премии Ленинского комсомола. Однако в новейшей истории Узбекистана оказался забыт, не показывается по телевизору. В сети, тем не менее, его найти можно. Но официальной оцифровки не существует.