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Пленочная кинокамера

В Ташкенте пройдет тренинг по документальному кино

© Flickr / Brian
Культура
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В ходе обучения участники изучат различные методы съемок, а также научатся готовить питчинг кинопроекта.

ТАШКЕНТ, 7 окт - Sputnik. С сегодняшнего дня, 7 по 10 октября, в Ташкенте пройдет тренинг на тему "Основы искусства документального кино", сообщает UzDaily.

Организатор тренинга, который направлен на получение знаний и нового опыта – представительство ЮНЕСКО в Узбекистане.

Среди участников: студенты и преподаватели Государственного института искусств и культуры Узбекистана, слушатели киношколы "Фокус", а также независимые молодые специалисты, работающие в области документального кино.

К проведению тренинга приглашен г-н Мацей Дрыгас, польский режиссер документального кино, педагог Лодзинской киношколы, автор фильмов "Голос надежды" (2002), "Один день в ПНР" (2006), "Абу Хараз" (2013).

В ходе интенсивного обучения участники рассмотрят жанровые особенности авторского документального кино, освоят теорию и искусство построения документального произведения, научатся работать с архивными материалами, изучат различные методы съемок, а также научатся готовить питчинг кинопроекта.

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Тренинг по основам документального кино проводится в рамках проекта ЮНЕСКО "Укрепление культурной и креативной индустрий в Лаосе, Узбекистане и Руанде", который стартовал в 2017 году при финансовой поддержке Министерства культуры, спорта и туризма республики Корея, а также в рамках политики аудиовизуального сотрудничества отдела по культуре и сотрудничеству Посольства Франции в Узбекистане.

Теги:
съемка, Культура, киноиндустрия, кинорежиссер, Кино, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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