Бонд в помощь, или Как сделать Узбекистан Меккой для киноманов

Когда в Узбекистане начнут снимать мировые киношедевры и что для этого необходимо - рассказала директор Национальной кинокомиссии республики, известный режиссер Мухлиса Азизова.

В Узбекистане уже год работает Национальная кинокомиссия, при которой весной 2019-го открылся республиканский Оскаровский комитет. Такие комитеты есть почти в 90 странах мира, теперь к ним присоединился и Узбекистан. Это даст возможность местным режиссерам представлять свои работы на самый знаменитый и престижный конкурс.

О задачах кинокомиссии и готовящихся проектах в интервью Sputnik Узбекистан рассказала директор организации, узбекский режиссер Мухлиса Азизова.

— Мухлиса, каких результатов удалось достичь за минувший год?

— Мы в этом году участвовали в Каннском кинофестивале, в рамках которого регулярно организуется International Village. Там представили национальный павильон, презентовали свой кинематограф. После Канн в республику приезжал американский продюсер Лоуренс Касанофф. Он был в Самарканде и Бухаре: изучал новые локации для будущей кинокартины.

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Наша основная задача - привлечь иностранные компании для того, чтобы Узбекистан чаще появлялся в зарубежных фильмах. Первые шаги в этом направлении уже сделаны.

— Какие проекты реализуют сегодня в республике зарубежные компании?

— В настоящее время, к примеру, идет подготовка к съемках индийского блокбастера в жанре экшн. Индийцы уже определились с локацией и отобрали киноперсонал. А мы, в свою очередь, обеспечиваем безопасность и сервис, в это нам помогает Госкомтуризма. Все наше содействие бесплатное.

После индийцев запланирован высокобюджетный и масштабный проект компании "Кинодом" из России. Режиссер Артем Михалков хочет уже этой осенью начать съемки в Узбекистане фильма "Мистер Нокаут" с Сергеем Безруковым в главной роли. Подготовительные работы по этой картине ведутся уже три месяца.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Режиссер Мухлиса Азизова

— Какие проекты Узбекистан хотел бы реализовать за рубежом? Обсуждаются ли сейчас съемки в РФ или в странах СНГ?

— Конечно, мы сейчас планируем такой продукт с Россией и Украиной. Думаю, найдем общие темы, чтобы было интересно и узбекистанцам, и зарубежным кинокомпаниям.

— Есть ли договоренности или реальные проекты с Голливудом?

— Уже упомянутый мной продюсер Касанофф планирует уже в следующем году снимать в Узбекистане фильм с популярным голливудским актером.

Вообще сейчас поступает много заявок на съемки у нас в стране. Недавно мы получили на рассмотрение большой проект от National Geographic: это будет ТВ-шоу про туризм в республике.

— Узбекистан активно продвигает свое кино на зарубежных фестивалях, даже создан Оскаровский комитет. Расскажите поподробнее о нем.

— Мы уже два раза участвовали в Каннском кинофестивале, после чего нам разрешили открыть такой комитет. Раньше у республики не было возможности отправить фильмы собственного производства на премию "Оскар", а сейчас для местных режиссеров появилась мотивация создавать качественное кино и выходить с ним на мировую арену.

Что касается структуры, то в состав нашего Оскаровского комитета входят семь человек. Эти эксперты отбирают узбекские фильмы, после чего отправляют их в Academy Awards.

Среди членов комитета только местные эксперты: председатель - гендиректор НА "Узбеккино" Фуркат Закиров, председатель Совета молодых кинематографистов, директор МКФ «PROlogue», продюсер Ойбек Абдушукуров, председатель Союза кинематографистов Узбекистана Матякуб Матчанов, директор Центра развития кинематографии Узбекистана Сайёра Худойбердиева. Ещё в составе комитета директор "Узбекфильма" Фотих Джалолов, директор “Ҳужжатли ва хроникал фильмлар киностудияси" Баходир Одилов, а также режиссер Жахонгир Касимов.

— Каковы основные критерии отбора претендентов на "Оскар"?

— Кинокартины отбираются по особым критериям. Например, прежде чем отправить фильм на "Оскар", он должен быть в прокате в Узбекистане хотя бы неделю. Рассматриваются только полнометражные киноленты хронометражем не менее 40 минут.

Также важен не только творческий подход в создании кино, но и качество самого видеоматериала. К работам применяются определенные стандарты. Есть ограничения и по времени выхода картины в свет. Так, для заявки на этот года фильм должен быть в прокате в период с 1 октября 2018-го по 30 сентября 2019 года.

— В чем, на ваш взгляд, главная проблема узбекского кино и как ее можно решить?

— Для развития кинематографии Узбекистану не хватает профессиональных кадров и развитой сети кинотеатров. В республике не обучают таким профессиям, как второй режиссер, администратор на площадке, линейный продюсер или location-менеджер. Также для хорошего кино нужен большой бюджет. Без этого почти невозможно снять качественный и технически сложный фильм, а значит, и на высокие кассовые сборы надеяться не приходится.

В Узбекистане довольно хорошая школа кинооператоров, которые знают, как выбрать удачный и нестандартный ракурс, но пока не могут так качественно работать со светом, как их зарубежные коллеги. Именно поэтому в некоторых своих работах я брала в команду оператора-иностранца.

— Есть ли будущее у кинотуризма в Узбекистане? Что может показать страна зарубежным киноманам?

— Сейчас у нас это направление не развито, потому что в республике еще не снимали всемирно известных блокбастеров. Вот если Джеймса Бонда снимут в Регистане, то после этого о Самарканде узнает весь мир, и тогда можно будет создать кинотур по местам съемок.