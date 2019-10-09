21:41 09 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Исторические памятники Хивы

В республике насчитали более 8 тыс объектов культурного наследия

Пресс-служба президента Узбекистана
Культура
Получить короткую ссылку
16 0 0

В республике 8208 недвижимых объектов материального культурного наследия, из них 4748 памятников археологии, 2250 памятников архитектуры, 678 памятников монументального искусства, 532 достопримечательности.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Постановлением правительства сформирован список объектов культурного наследия, сообщает Минюст.

Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Абдухакимов: Узбекистан научился бережно хранить свое культурное наследие

По этим данным всего в республике 8208 недвижимых объектов материального культурного наследия, из них 4748 памятников археологии, 2250 памятников архитектуры, 678 памятников монументального искусства, 532 достопримечательности.

Документ предоставляет право министру культуры уточнять название, период и адрес объекта.

Также, в случае обоснованной необходимости Министерство культуры будет вносить предложения в правительство об изменении и дополнении в национальный перечень.

Экспонаты музеев Узбекистана представят в Лувре >>

© Sputnik / Б. Елин
В Государственном музее искусств Узбекистана представили уникальный экспонат

К объектам, включенным в Национальный перечень, из-за их исторической, художественной или иной культурной ценности не может быть применен залог и ипотека, за исключением недвижимых объектов материального культурного наследия, которые являются частной собственностью.

Теги:
Узбекистан, Минюст Узбекистана, культурное наследие



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Международный турнир на Кубок президента Республики Узбекистан по курашу в Термезе
За кубок и президента: международный турнир по курашу – фото
Лавров рассказал, что думает о действиях Трампа в Сирии
Лавров: все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054