В республике насчитали более 8 тыс объектов культурного наследия

В республике 8208 недвижимых объектов материального культурного наследия, из них 4748 памятников археологии, 2250 памятников архитектуры, 678 памятников монументального искусства, 532 достопримечательности.

ТАШКЕНТ, 9 окт - Sputnik. Постановлением правительства сформирован список объектов культурного наследия, сообщает Минюст.

По этим данным всего в республике 8208 недвижимых объектов материального культурного наследия, из них 4748 памятников археологии, 2250 памятников архитектуры, 678 памятников монументального искусства, 532 достопримечательности.

Документ предоставляет право министру культуры уточнять название, период и адрес объекта.

Также, в случае обоснованной необходимости Министерство культуры будет вносить предложения в правительство об изменении и дополнении в национальный перечень.

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К объектам, включенным в Национальный перечень, из-за их исторической, художественной или иной культурной ценности не может быть применен залог и ипотека, за исключением недвижимых объектов материального культурного наследия, которые являются частной собственностью.