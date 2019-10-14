Узбекский дизайнер Женя Ким показала новую коллекцию

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Дизайнер из Ташкента Женя Ким опубликовала в своем Instagram лукбук весенне-летней коллекции 2020 года, которую она создавала в Узбекистане в течение 6 месяцев.
Девушка специально отправилась на свою родину, чтобы изучить ремесло местных мастериц-вышивальщиц, текстильное производство и его историю.
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Основная идея коллекции - наследие.
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Примечательно, что работали над новой коллекцией вместе с Ким жительницы Узбекистана — они выполнили все узоры на одежде.
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Также дизайнер использовала винтажные материалы и ткани ручной работы и прибегла к ручной покраске.
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В новой коллекции можно увидеть рубашки, платья, куртки, брюки и юбки.
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Напомним, в мае J.Kim попала в рейтинг самых влиятельных россиян моложе 30 лет по версии Forbes.
Марке одежды J.Kim чуть меньше шести лет, но ее бренд уже можно приобрести даже в Нью-Йорке.
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Молодой дизайнер корейского происхождения переехала из Узбекистана в Москву 18 лет назад. Перед тем как придумать концепцию бренда, в основу которого легли мотивы азиатской культуры, она три года экспериментировала со спортивным и деловым стилями, пытаясь найти собственный. Стремление Ким показать красоту национального костюма сделало ее заметной в fashion-индустрии.
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Училась Женя Ким в колледже имени Карла Фаберже, а стажировалась у Вячеслава Зайцева.
Среди ее профессиональных достижений — номинация на Woolmark Prize, одну из престижных мировых премий в сфере моды.