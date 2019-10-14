Узбекский дизайнер Женя Ким показала новую коллекцию

Работали над новой коллекцией вместе с Ким жительницы Узбекистана — они выполнили все узоры на одежде.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Дизайнер из Ташкента Женя Ким опубликовала в своем Instagram лукбук весенне-летней коллекции 2020 года, которую она создавала в Узбекистане в течение 6 месяцев.

Девушка специально отправилась на свою родину, чтобы изучить ремесло местных мастериц-вышивальщиц, текстильное производство и его историю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 12 Окт 2019 в 3:11 PDT

Основная идея коллекции - наследие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 12 Окт 2019 в 12:21 PDT

Примечательно, что работали над новой коллекцией вместе с Ким жительницы Узбекистана — они выполнили все узоры на одежде.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 11 Окт 2019 в 8:31 PDT

Также дизайнер использовала винтажные материалы и ткани ручной работы и прибегла к ручной покраске.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 11 Окт 2019 в 7:02 PDT

В новой коллекции можно увидеть рубашки, платья, куртки, брюки и юбки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от J.Kim (@j.kim) 11 Окт 2019 в 8:34 PDT

Напомним, в мае J.Kim попала в рейтинг самых влиятельных россиян моложе 30 лет по версии Forbes.

Марке одежды J.Kim чуть меньше шести лет, но ее бренд уже можно приобрести даже в Нью-Йорке.

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Молодой дизайнер корейского происхождения переехала из Узбекистана в Москву 18 лет назад. Перед тем как придумать концепцию бренда, в основу которого легли мотивы азиатской культуры, она три года экспериментировала со спортивным и деловым стилями, пытаясь найти собственный. Стремление Ким показать красоту национального костюма сделало ее заметной в fashion-индустрии.

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Училась Женя Ким в колледже имени Карла Фаберже, а стажировалась у Вячеслава Зайцева.

Среди ее профессиональных достижений — номинация на Woolmark Prize, одну из престижных мировых премий в сфере моды.