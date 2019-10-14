15:21 14 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск

Конец скандалам: Озоде Нурсаидовой вернули лицензию

© Фото: Озода Нурсаидова / instagram
Культура
Получить короткую ссылку
307 0 0

В ГУ "Узбекконцерт" напомнили, что Озода несколько лет назад совершила ошибку, однако оценили извинения, которые артистка впоследствии принесла.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекская певица Озода Нурсаидова снова получила лицензию на концертную деятельность в республике, сообщает Узбекконцерт.

"10 октября артистка обратилась в государственное учреждение "Узбекконцерт" с просьбой предоставить ей разрешение снова выступать в своей стране. В связи с этим 13 октября состоялся круглый стол в форме открытого диалога с участием мастеров искусств", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мастера подвергли жесткой критике тот факт, что Озода несколько лет назад совершила ошибку, однако оценили извинения, которые артистка впоследствии принесла, пообещав, что в будущем будет служить народу своими песнями.

В БПИ разъяснили, почему снесли дом Озоды Нурсаидовой >>

По итогам круглого стола, Одилжон Абдукахоров объявил о прощении Озоды Нурсаидовой главой государства Шавкатом Мирзиёевым и создании условий для ее свободного творчества.

Напомним, пик популярности Озоды Нурсаидовой выпал на 2000-е годы. Уже 10 лет концерты певицы запрещены в Узбекистане за "аморальное поведение" в видеоролике с ее участием, снятое на торжестве в честь обрезания сына богатого хорезмского предпринимателя.

Самые громкие скандалы с участие узбекских звёзд
© Sputnik /
Самые громкие скандалы с участие узбекских звёзд
Теги:
певица, певицы, звезды, Узбекистан, Узбекистан, Концерт, знаменитости, шоу-бизнес



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Узбекская актриса и юмористка Халима Ибрагимова
Самые скандальные звезды Узбекистана - фотолента
Как учитель музыки оставил работу и стал грузчиком — видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054