Конец скандалам: Озоде Нурсаидовой вернули лицензию

В ГУ "Узбекконцерт" напомнили, что Озода несколько лет назад совершила ошибку, однако оценили извинения, которые артистка впоследствии принесла.

ТАШКЕНТ, 14 окт - Sputnik. Узбекская певица Озода Нурсаидова снова получила лицензию на концертную деятельность в республике, сообщает Узбекконцерт.

"10 октября артистка обратилась в государственное учреждение "Узбекконцерт" с просьбой предоставить ей разрешение снова выступать в своей стране. В связи с этим 13 октября состоялся круглый стол в форме открытого диалога с участием мастеров искусств", - говорится в сообщении.

Согласно информации, мастера подвергли жесткой критике тот факт, что Озода несколько лет назад совершила ошибку, однако оценили извинения, которые артистка впоследствии принесла, пообещав, что в будущем будет служить народу своими песнями.

В БПИ разъяснили, почему снесли дом Озоды Нурсаидовой >>

По итогам круглого стола, Одилжон Абдукахоров объявил о прощении Озоды Нурсаидовой главой государства Шавкатом Мирзиёевым и создании условий для ее свободного творчества.

Напомним, пик популярности Озоды Нурсаидовой выпал на 2000-е годы. Уже 10 лет концерты певицы запрещены в Узбекистане за "аморальное поведение" в видеоролике с ее участием, снятое на торжестве в честь обрезания сына богатого хорезмского предпринимателя.