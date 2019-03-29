В БПИ разъяснили, почему снесли дом Озоды Нурсаидовой

Ранее узбекские СМИ сообщили, что после ликвидации дома певицу доставили в больницу.

ТАШКЕНТ, 29 мар – Sputnik. Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана разъяснило, почему снесли дом певицы Озоды Нурсаидовой.

В Яккасарайском районе на улице Кухинур снесли незаконный пристрой к жилому дому. Нелегальная постройка площадью 178 квадратных метров принадлежала Нурсаидовой.

В конце января должностные лица предупредили собственников объекта, чем может грозить отказ от ликвидации самостроя в установленный срок, был подписан соответствующий акт.

В результате из-за того что постройка не была ликвидирована добровольно, по решению приставов незаконный объект снесли принудительно.

Изначально принудительно осуществить предписание должны были еще шестого февраля, однако снос постройки перенесли на другой день для того, чтобы власти Яккасарайского района также смогли присутствовать при этом процессе.

Отмечается, что собственники самостроя не смогли предъявить документы, которые могли бы служить основанием для приостановки или отмены предписания.

Восьмого февраля дом Нурсаидовой был полностью разрушен. Во время сноса присутствовали представители соответствующих уполномоченных организаций.

© Flickr / Andrew Kalat В Узбекистане планируется узаконить самострои

Кроме того, постройку ликвидировали в присутствии самой Озоды Нурсаидовой, ее сестры Нилуфар, представителей районного хокимията, отдела земельных ресурсов и государственного кадастра, инспектора профилактики ГУВД и врачей скорой медицинской помощи.

Собственники самостроя направили жалобу в кадастровый отдел и отказались подписывать исполнительный документ. Правоохранитель на месте в установленном порядке оформил акт.

Ранее СМИ сообщали, что Озода Нурсаидова была госпитализирована после того, как ее дом разрушили. Однако в бюро обращают внимание на то, что во время сноса постройки состояние певицы не ухудшилось.