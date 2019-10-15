Романтично: в Узбекистане проходят съемки индийского кино

Бюджет съемок составит около 1 миллиона долларов. Фильм будет сниматься не только в Ташкенте, но и в Хиве.

ТАШКЕНТ, 15 окт - Sputnik. Одна из крупнейших индийских кинокомпаний Panorama Studios приступила к съемкам в Узбекистане романтического боевика - "Khuda Haafiz", сообщает пресс-служба Узбектуризма.

Режиссер фильма - Фарук Кабир. Для участия в съемках фильма в Узбекистан прилетели 130 человек из Индии и 30 человек из других стран.

Из Узбекистана к творческому процессу будут привлечены более 1000 человек – актеры, технический персонал, массовка.

Бюджет съемок составит около 1 миллиона долларов. Фильм будет сниматься не только в Ташкенте, но и в Хиве. Далее свою работу творческая группа продолжит в Индии.

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"Для нас съёмки в Узбекистане – это не только возможность поработать здесь, но и поближе узнать страну. Сейчас уделяется очень большое внимание сфере кинотуризма. Скоро весь мир будет знать об уникальных локациях вашей республики для съемок. Я уверен, скоро у вас будет наплыв иностранных кинокомпаний, и особенно индийских", – отметил продюсер фильма Сатиш Шарма.

Он также особо отметил, что в ближайшем будущем планирует реализовать здесь еще несколько крупных проектов.