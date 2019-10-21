Арт-мероприятие "Идентификация стран Центральной Азии" пройдет в Ташкенте

Участники баттлов — молодые кураторы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, начинающие художники из Узбекистана, а также эксперты, арт-критики и менеджеры.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. С 26 по 30 ноября в Ташкенте пройдет арт-мероприятие под названием "Идентификация стран Центральной Азии", сообщает "Афиша.уз".

"Идентификация стран Центральной Азии" — это серия междисциплинарных встреч для представителей культурного и креативного сектора. Целью проекта является создание площадки, которая поможет участникам раскрыть существующие связи в художественных сообществах стран Центральной Азии, а также даст возможность улучшить взаимодействие между ними посредством дискуссий, обмена опытом и новых коллабораций", - говорится в сообщении.

В рамках проекта пройдут арт-баттл, баттлы кураторов и критиков.

Участники состязаний — молодые кураторы из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и Узбекистана, начинающие художники из Узбекистана, а также эксперты, арт-критики и менеджеры, которые заинтересованы в популяризации важных арт-проектов современного искусства и развития культурного поля.

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К участию приглашаются те, кто будет творить искусство завтрашнего дня в Центральноазиатском регионе, для знакомства с коллегами и презентации своих проектов, поиска партнеров и команды для воплощения идей, планирования коллаборации и получения знаний от экспертов.

Для участия необходимо заполнить форму участника до 1 ноября 2019 года.

Напомним, вчера в Ташкенте прошла выставка под названием Pop-art. Bunker в рамках проекта "Самоидентификация. 41*69".

В экспозиции были представлены афиши, постеры, инсталляции и фотоколлажи молодых художников Узбекистана.