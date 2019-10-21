"Я пять лет была в тюрьме": Наргиз дала интервью после скандала

По словам артистки, на данный момент в ее жизни все наполнено позитивом, она хочет творить и работать.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Певица Наргиз Закирова приняла участие в вечернем шок с Аллой Довлатовой на YouTube, где рассказала, о своих отношениях с Максимом Фадеевым.

"Я пять лет была в тюрьме. В MALFA. В настоящее время в моей жизни все наполнено позитивом. Я хочу работать и творить. Старые песни я не смогу больше исполнять. Возможно, зрители не смогут принять меня с моей новой музыкой, но я хочу продолжать работать над собой", — заявила Наргиз.

В августе Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.

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Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.