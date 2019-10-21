12:58 21 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.25
  • EUR10438.58
  • USD9455.24
Поиск
Я пять лет была в тюрьме: Наргиз дала интервью после скандала

"Я пять лет была в тюрьме": Наргиз дала интервью после скандала

YouTube
Культура
Получить короткую ссылку
221 0 0
Sputnik Узбекистан

По словам артистки, на данный момент в ее жизни все наполнено позитивом, она хочет творить и работать.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Певица Наргиз Закирова приняла участие в вечернем шок с Аллой Довлатовой на YouTube, где рассказала, о своих отношениях с Максимом Фадеевым.

"Я пять лет была в тюрьме. В MALFA. В настоящее время в моей жизни все наполнено позитивом. Я хочу работать и творить. Старые песни я не смогу больше исполнять. Возможно, зрители не смогут принять меня с моей новой музыкой, но я хочу продолжать работать над собой", — заявила Наргиз. 

В августе Наргиз Закирова официально заявила в своем Instagram, что договор, заключенный с Максимом Фадеевым, расторгнут с 12 августа 2019 года.

"Попахивает 90-ми": Наргиз рассказала о травле со стороны Максима Фадеева >>

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

Теги:
артист, звезды, знаменитости, Культура, шоу-бизнес, Видео, интервью, скандал, музыканты, музыкант, музыка, Наргиз Закирова



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Шавкат Мирзиёев с ахалтекинским скакуном
Политики, которые любят лошадей: Мирзиёев, Путин, Саркози – фотолента
Соревнования по дижп-триалу в Ташкентской области
И в грязь, и в брод, и в поворот: экстремальные гонки на джипах — видео
Нобелевские лауреаты 2019
Нобелевские лауреаты-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054