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Концерт певицы Наргиз в Ереване

"Попахивает 90-ми": Наргиз рассказала о травле со стороны Максима Фадеева

Sputnik/ Asatur Yesayants
Культура
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Несмотря на заявление Максима Фадеева и его продюсерского центра о том, что Наргиз сама не выходит на связь, певица рассказывает, что ее травят методами из 90-х.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Наргиз Закирова снова обратилась к своим подписчикам в Instagram, рассказав, что Максим Фадеев и его продюсерский центр MALFA травят ее методами из 90-х.

"Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", - пишет Наргиз.

По ее словам, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны продюсерским центром и их руководством. А со слов организатора Воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео пребывающего на перрон поезда, из которого, якобы, не вышла Наргиз.

"Попахивает 90-ми, правда?", - добавила артистка.

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Доброго всем, друзья мои! Как и следовало ожидать, остальные концерты, запланированные на август месяц, также сорваны «Малфой» и их руководством. Мало того, со слов организатора Воронежского концерта , «Малфа» ЗАСТАВИЛА её снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я, якобы, не вышла... Попахивает 90-ми ? )) Перед зияющей подлостью и бесчестьем я просто теряю дар речи, скажу лишь одно - меня предупреждали все, как один, годами ... Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями. Ну что ж..., как я понимаю, я не первая))). Данное мне при рождении имя «Наргиз» в переводе означает «идущая сквозь огонь». И это, как ничто, отождествляет мою истинную природу. Я прошла сквозь воду, пламя и медные трубы, а что пред всем этим - «разливанные экскременты»? Люблю вас , мои неуёмные boyzzz and girlzzz ! Ваша NZ🖤

Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Напомним, несколько дней назад певица рассказала в своем Instagram о том, что продюсерский центр Максима Фадеева направил ей официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом.

Максим Фадеев запретил Наргиз петь его песни >>

Теперь артистке запрещено исполнять музыкальные произведения продюсера, а также продюсерский центр MALFA отказывается от обязательств по туру, который запланирован на август.

"Мы не можем выйти на связь": MALFA ответили на претензии Наргиз >>

По словам самой певицы, для нее и команды это было новостью, так как они уже собирались выезжать на гастроли.

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA в своем Instagram ответили на претензии Наргиз по поводу расторжения контракта. 

Представители подтвердили, что концерты не состоятся, однако причиной тому стало исчезновение самой артистки Наргиз.

Теги:
скандал, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, звезда, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Наргиз Закирова



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