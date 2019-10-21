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Аль Бано

Аль Бано с дочерью выступит в Ташкенте

Афиша.уз
Культура
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Sputnik Узбекистан

Вместе с маэстро на одной сцене выступит его дочь - Ромина Карризи.  В дуэте они представят жителям столицы полюбившиеся мировые хиты в живом исполнении.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Ташкенте уже завтра, 22 октября, состоится концерт Аль Бано, сообщает "Афиша.уз".

Мероприятие пройдет во Дворце "Дружбы народов".

Аль Бано — исполнитель нашумевших хитов Felicità, Ci Sarà, Sharazan, Liberta и других не менее популярных песен 80-х и 90-х.

Вместе с маэстро на одной сцене выступит его дочь - Ромина Карризи.  В дуэте они представят жителям столицы полюбившиеся мировые хиты в живом исполнении.

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Напомним, 18 декабря на сцене Ташкентского ледового дворца Humo Arena король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров порадует жителей столицы республики сольным концертом.

Артист представит свою сольную шоу-программу под названием The Best. Зрителей ожидают его лучшие исполнения, попавшие в хит-парады СНГ.

Теги:
Культура, Узбекистан, Узбекистан, музыканты, музыкант, музыка, Концерт, Ташкент, Ташкент



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