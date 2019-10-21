Аль Бано с дочерью выступит в Ташкенте

Вместе с маэстро на одной сцене выступит его дочь - Ромина Карризи. В дуэте они представят жителям столицы полюбившиеся мировые хиты в живом исполнении.

ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. В Ташкенте уже завтра, 22 октября, состоится концерт Аль Бано, сообщает "Афиша.уз".

Мероприятие пройдет во Дворце "Дружбы народов".

Аль Бано — исполнитель нашумевших хитов Felicità, Ci Sarà, Sharazan, Liberta и других не менее популярных песен 80-х и 90-х.

Вместе с маэстро на одной сцене выступит его дочь - Ромина Карризи. В дуэте они представят жителям столицы полюбившиеся мировые хиты в живом исполнении.

Король едет в Ташкент: Филипп Киркоров выступит в Humo Arena >>

Напомним, 18 декабря на сцене Ташкентского ледового дворца Humo Arena король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров порадует жителей столицы республики сольным концертом.

Артист представит свою сольную шоу-программу под названием The Best. Зрителей ожидают его лучшие исполнения, попавшие в хит-парады СНГ.