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Король едет в Ташкент: Филипп Киркоров выступит в Humo Arena

© Sputnik / Илья Питалев
Культура
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Артист представит свою сольную шоу-программу под названием The Best на сцене Humo Arena в столице Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 10 окт - Sputnik. 18 декабря на сцене Ташкентского ледового дворца Humo Arena король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров порадует жителей столицы республики сольным концертом, сообщает MyDay.uz.

Артист представит свою сольную шоу-программу под названием The Best. Зрителей ожидают его лучшие исполнения, попавшие в хит-парады СНГ.

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Напомним, что Киркоров уже приезжал в Ташкент с выступлением на грандиозном открытии нового ледового стадиона Humo Arena, исполнив свои самые лучшие шлягеры.

Время в столице Узбекистана он провел с Николаев Басковым.

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Российские музыканты рассказали в своем Instagram, что встретили их "по-королевски", а Киркорову настолько приглянулся лимузин, на котором их встретили, что он объявил своим поклонникам, что хочет себе такой же.

Теги:
Концерт, звезды, знаменитости, шоу-бизнес, Филипп Киркоров, музыканты, музыкант, музыка, артист, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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