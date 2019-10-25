Ташкентская неделя моды-2019: что ждет гостей мероприятия

Фестиваль национальной одежды, конкурс молодых дизайнеров, #beyoung, авторские показы местных и зарубежных дизайнеров - все это увидят жители столицы.

ТАШКЕНТ, 25 окт - Sputnik. С 19 по 24 ноября в Узбекистане долгожданное событие - Ташкентская неделя моды, сообщает УзА.

Главным организатором Недели выступает Ассоциация дизайнеров Республики Узбекистан "Осие рамзи".

"На мероприятии соберутся известные специалисты модной индустрии из различных стран мира, ведущие дизайнеры и эксперты, другие гости", - говорится в сообщении.

Согласно программе, в течение шести дней предусмотрено проведение Фестиваля национальной одежды, конкурса молодых дизайнеров – Tashkent Fashion Perfomance, #beyoung, авторских показов местных и зарубежных дизайнеров.

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В рамках Недели моды также пройдут мастер-классы зарубежных и местных дизайнеров, выставки текстильной продукции и одежды.